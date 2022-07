Syn Beckhama strzelił jak ojciec

Beckham znów na prawym skrzydle. Syn legendy chwalony po debiucie Syn byłego... czytaj dalej » Romeo to starszy z synów legendarnego pomocnika Manchesteru United. 1 września skończy już 20 lat. Od niespełna roku gra w rezerwach Interu Miami, gdzie właścicielem jest jego ojciec. Chociaż na premierowego gola czekał dość długo, to w tym czasie zbierał dobre recenzje za grę - a jakże! - na skrzydle.

Kilka miesięcy temu było o nim głośno za sprawą hat-tricka asyst w jednym z meczów. W niedzielnym spotkaniu z rezerwami Orlando City jeszcze bardziej mógł się poczuć jak niegdyś jego ojciec.

David Beckham: dobra robota, kolego

Była 84. minuta, ekipa z Florydy wywalczyła rzut wolny nieco ponad 20 metrów od bramki rywala. Syn Beckhama podszedł do piłki i podkręcił ją tak, że poszybowała nad murem i zatrzymała się w siatce, po drodze ocierając się o słupek. Próbujący interweniować bramkarz rywali nie miał szans - uderzenie było zbyt precyzyjne.

Nastolatek zebrał gratulacje od kolegów z zespołu. Mnóstwo pochwał pod jego adresem wysłali też internauci - filmik z jego golem szybko bowiem obiegł media społecznościowe.



19-year-old Romeo Beckham scored his first goal of the season for Inter Miami II on a beautiful free kick pic.twitter.com/KIWsy2JBUv — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2022





Nagranie udostępnił także jego tata. "Co za moment dumy. Mój chłopak strzela pierwszego gola dla Interu Miami. Dobra robota, kolego, kolejne gole przyjdą" - napisał na Instagramie Beckham senior, powszechnie uważany za jednego z najlepszych wykonawców rzutów wolnych w historii futbolu.

On takich bramek zdobył w karierze od groma. Mało tego, 115-krotny reprezentant Anglii tak bardzo wyróżniał się uderzeniami ze stojącej piłki i dośrodkowaniami, że w 2002 roku powstał nawet film na jego cześć pt. "Podkręć jak Beckham".

Wydaje się, że 47-latek zachęcał starszą latorośl do ćwiczenia stałych fragmentów gry w ogródku za domem.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez David Beckham (@davidbeckham)





Specjalne pochwały wyraźnie ucieszyły strzelca debiutanckiego gola, który przypieczętował zwycięstwo 3:1. "Kocham cię, tato, to było dla ciebie" - napisał Romeo, który oprócz pięknego trafienia zaliczył w tym meczu również asystę.