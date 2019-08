"Nieźle, jak na grubasa". Lukaku pokazał krytykom mięśnie

W nocy ze środy na czwartek Romelu Lukaku przyleciał do Mediolanu, gdzie ma przejść testy medyczne przed transferem do Interu. Na lotnisku zjawili się kibice Nerazzurrich, którzy zgotowali napastnikowi gorące przywitanie.

O problemach z nadprogramowym bagażem Lukaku napisał dziennik "Corriere dello Sport". Waga z Belgiem miała wskazywać 104 kg, a sztab mediolańskiego klubu główkować, jak zbędnego obciążenia się pozbyć. Założenie ponoć było takie, by do startu ligowego sezonu waga piłkarza spadła minimum do 100 kilogramów.



Belg odpowiedział zdjęciem opublikowanym w mediach społecznościowych. Pozuje bez koszulki przed lustrem i dumnie pręży każdy mięsień. Rzut okiem na sylwetkę piłkarza pozwala stwierdzić, że o fizycznym zaniedbaniu nie ma mowy.



Nie wiadomo, czy to rzeczywiste zdjęcie, czy fotomontaż. W każdym razie Lukaku podpisał je nie bez satysfakcji: "Nieźle, jak na grubasa".



Nahh, why would Lukaku post this





Sezon Serie A startuje w następny weekend. Inter zaczyna w poniedziałek, od meczu z Lecce. Lukaku trafił do Mediolanu z Manchesteru United. Kosztował 80 mln euro.