"La Gazzetta dello Sport": Lukaku bliski przejścia do Interu

Nie jest tajemnicą, że w najbliższych tygodniach w Manchesetrze United dojdzie do przebudowy drużyny. Bardzo prawdopodobne jest to, że w gronie piłkarzy, którzy opuszczą Old Trafford będzie Lukaku. Belg nie należy do ulubieńców Ole Gunnara Solskjaera i raczej trudno przypuszczać, by norweski trener chciał go zatrzymać u siebie za wszelką cenę.

Szczególnie, że według "La Gazzetta dello Sport" bardzo duże zainteresowanie Lukaku wykazuje Inter. Co więcej, według włoskiego dziennika, Belg obecnie poleciał już do Mediolanu, by negocjować warunki kontraktu.

Umowa Belga z Czerwonymi Diabłami obowiązuje jeszcze do 2022 roku. Włoska strona będzie musiała więc wyłożyć na stół dość pokaźną kwotę. Spekuluje się, że Manchester United zgodzi się na sprzedaż napastnika za około 55 milionów funtów. W 2017 roku, gdy Lukaku przechodził z Evertonu, klub z Old Trafford zapłacił za niego 20 milionów więcej.

Lukaku w barwach United rozegrał 66 meczów, w których strzelił 28 goli.