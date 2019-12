"Jesteś nazistą". Przerwany mecz w Hiszpanii

Oezil napisał o obozach dla Ujgurów. Arsenal się odciął, a w Chinach już złość Kibice w Chinach... czytaj dalej » Sędzia Jose Antonio Lopez z powodu przyśpiewek przerwał mecz już w trakcie pierwszej połowy. Spiker na Estadio de Vallecas domagał się od fanów zaprzestania obrażania ukraińskiego piłkarza. Ci pozostali jednak głusi na jakiekolwiek apele.

"Zozula, jesteś p********** nazistą" – śpiewano w kierunku napastnika Albacete.

Jedyna słuszna decyzja

W tej sytuacji sędzia postanowił nie wznawiać gry po przerwie. Władze ligi w wydanym w niedzielę wieczorem oświadczeniu poparły jego decyzję, podkreślając, że domagały się jej oba zespoły z powodu "ciężkich zniewag i gróźb" pod adresem Zozuli.

"To był żart, to był żart" – skandowali kibice po przerwie, chcąc zachęcić sędziego do wznowienia gry. Na zmianę decyzji było już jednak za późno.



Los Bukaneros troleando al poder después de que se suspenda el partido por llamar nazi al fascista de Zozulya: "Zozulya es comunista, es comunista". pic.twitter.com/3sE1IyDKBs — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) December 15, 2019

Konflikt sprzed lat

W 2017 roku Zozula był w kadrze Rayo Vallecano, będąc wypożyczonym z Betisu Sewilla. Ukrainiec źle został wówczas przyjęty przez madryckich kibiców, którzy oskarżali go o przynależność do skrajnie prawicowego ruchu w jego ojczyźnie.

Od samego początku napastnik zaprzeczał oskarżeniom i po pół roku wrócił do stolicy Andaluzji (skąd następnie trafił do Albacete). Konflikt sprawił, że w Rayo nigdy nie zadebiutował.