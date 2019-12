Reprezentant Ukrainy ma dość, zwołał konferencję. "Wszystko, co o mnie mówią, nie jest prawdą"

"Jesteś p********* nazistą" - niosło się w kierunku Zozuli w trakcie niedzielnego meczu Rayo Vallecano z Albacete. Spotkanie na madryckim Estadio de Vallecas zostało przerwane już po pierwszej połowie i dotąd go nie dokończono. Nic w tej kwestii nie zmieniła postawa miejscowych fanów, którzy nagle się zreflektowali i wykrzykiwali, że "to był tylko żart".

Zozula: jestem apolityczny

"Jesteś nazistą". Przerwany mecz w Hiszpanii Niedzielny mecz... czytaj dalej » Wydarzenia ze stolicy Hiszpanii to już kolejna odsłona konfliktu Ukraińca z fanami na Półwyspie Iberyjskim, którzy zarzucają mu przynależność do skrajnie prawicowego ruchu na Ukrainie. Sam piłkarz wielokrotnie temu zaprzeczał i choć nie przepada za kontaktami z mediami, tym razem postanowił zrobić wyjątek.



- Wszystko, co o mnie mówią, nie jest prawdą. Jestem tylko piłkarzem i patriotą swojego kraju. Jestem apolityczny i przeciwny wszelkim ideologiom - stwierdził na zwołanej przez siebie konferencji prasowej. Co ciekawe, mimo że doskonale włada hiszpańskim, tym razem zdecydował się mówić w ojczystym języku. Tak, by być jak najbardziej precyzyjnym, by jego przekaz był jasny.



Po wydarzeniach z Estadio de Vallecas Zozulę w obronę wziął prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i ten fakt piłkarz również postanowił wykorzystać. - Otrzymałem poparcie prezydenta. Czy jakikolwiek polityk na tym stanowisku poparłby nazistę? - pytał retorycznie. Zdradził również, że sprawy tak po prostu nie pozostawi. - Spotkam się z kierownictwem klubu i z pewnością coś z tym zrobimy. Mam dość tych obelg - powiedział.



Konferencję wykorzystał również po to, by podziękować tym wszystkim, którzy wspierają go w trudnym czasie. W tym gronie znalazła się oczywiście rodzina, ludzie związani z Albacete, ale również jego rodacy.

Z Polską na Euro 2016

Konflikt 30-letniego napastnika z hiszpańskimi fanami rozpoczął się w 2017 roku. Zozula był wówczas w kadrze Rayo Vallecano, którego kibice źle go przyjęli twierdząc, że przynależy do skrajnie prawicowego ukraińskiego ruchu.



Od samego początku piłkarz zaprzeczał oskarżeniom i po pół roku wrócił do Betisu, z którego był wypożyczony. Konflikt sprawił, że w Rayo nigdy nie zadebiutował.



Od jesieni 2017 roku Zozula występuje w Albacete. Z reprezentacją Ukrainy, w której uzbierał 33 mecze, zagrał na Euro 2016.