Pobił sędziego, bo dostał czerwoną kartkę

Szyrokow zakończył karierę cztery lata temu. Reprezentacyjny dorobek ma imponujący, dla kadry zagrał 57 razy. Wystąpił w trzech mistrzostwach Europy, w tym w Euro 2012, choćby w meczu z Polską.

Turniej (nie) towarzyski

W ostatnich miesiącach pracował jako ekspert dla krajowej stacji MATCH TV. W poniedziałek reprezentował ją w towarzyskim piłkarskim turnieju Moscow Celebrity Cup. Właśnie wtedy dopuścił się bandyckiego wybryku, o którym jest głośno w rosyjskich mediach.

Wszystko zaczęło się w momencie, gdy po faulu tak przynajmniej uważał Szyrokow - sędzia nie podyktował rzutu karnego. Piłkarz zaczął obrażać arbitra, a następnie zagroził, że jeśli ten pokaże mu czerwoną kartkę, to tego pożałuje. Gdy sędzia zrobił to, otrzymał od piłkarza cios w twarz. Upadł, więc został skopany.



Here's what former Russia star Roman Shirokov did to a referee in the yesterday's amateur league match after not being awarded a penalty he thought he earned. pic.twitter.com/tkSGHVBNo0 — Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) August 11, 2020

Poszkodowany to profesjonalny arbiter Nikita Danczenko. Choć w szpitalu potrzebował interwencji chirurgicznej, na szczęście bardzo poważnie nie ucierpiał. Doznał obrażeń okolic lewego oka, między innymi ma rozcięty łuk brwiowy.

- Spędziłem cztery i pół godziny w szpitalu, a potem 15-20 minut w gabinecie zabiegowym. Wszędzie założono mi szwy, wykonano kilka badań. Co najważniejsze, wszystko wydaje się być w porządku - relacjonował w mediach społecznościowych.

Waha się, czy zgłaszać sprawę

Nagranie dzikiego ataku Szyrokowa opublikowało na Twitterze kilku rosyjskich dziennikarzy. Jeden z ich - Artur Petrosyan napisał, że Danczenko waha się czy zgłaszać sprawę na policję. Obawia się bowiem, że to mogłoby oznaczać koniec jego kariery sędziowskiej, bo Szyrokow ma "zbyt dużo znajomości".



The referee Nikita Danchenko plans to go to the police but fears his career might be over as ”Shirokov has too many connections.”

Shirokov only apologised this morning.

He's been suspended from all @Matchtv activity where he is an expert. pic.twitter.com/9yB6YVQnXT — Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) August 11, 2020





Sam Szyrokow zabrał głos dopiero we wtorek. Na swoim Instagramie zamieścił zdjęcie Danczenki i wpis z przeprosinami. Skierował je także do organizatorów turnieju, kolegów z ekipy MATCH TV i kibiców.

Niedługo potem stacja zawiesiła go na stanowisku eksperta.