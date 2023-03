Nie żyje Roman Lentner, uczestnik legendarnego meczu reprezentacji Polski

Urodzony w Świętochłowicach Lentner grał na pozycji lewego skrzydłowego. Do ekipy z Zabrza trafił jako 19-latek, a do 1968 roku łącznie rozegrał dla niej niemal 300 oficjalnych meczów. W jej barwach świętował także największe sukcesy, ośmiokrotnie zdobywając mistrzostwo kraju i trzykrotnie Puchar Polski. Nie żyje legendarny Just Fontaine. Nikt nie strzelił tylu goli na jednym mundialu Just Fontaine nie... czytaj dalej »

32 spotkania w reprezentacji Polski

Razem z reprezentacją Polski uczestniczył w igrzyskach olimpijskich w Rzymie (1960). Wystąpił także w słynnym spotkaniu eliminacji do mistrzostw świata ze Związkiem Radzieckim (1957), wygranym przez podopiecznych Tadeusza Forysia na Stadionie Śląskim 2:1.

Karierę Lentnera przerwało złamanie lewej nogi podczas tournee Górnika po Ameryce Południowej pod koniec lat 60. XX wieku. Do tego momentu rozegrał on dla Biało-Czerwonych 32 spotkań, strzelając w nich siedem goli.