Skorupski wrócił do Rzymu. Swojego byłego klubu nie zatrzymał

Skorupski przyszedł do Bolonii z Romy

Skorupski opuścił Rzym przed obecnym sezonem. Trafił do zespołu z regionu Emilia-Romania. Bardzo chciał pokazać, że w Wiecznym Mieście za wcześniej go pożegnano. Na początku sezonu Bolonia pokonała Romę 2:0, a Polak został jednym z bohaterów. Nie dość, że zachował czyste konto, to jeszcze kilka razy ratował drużynę przed stratą gola.

To żyje! "Piątekstein" straszy w Serie A Nie milkną... czytaj dalej » W poniedziałek ekipy spotkały się na Stadio Olimpico. Walczący o Ligę Mistrzów rzymianie znów byli faworytem, ale tym razem się z tej roli wywiązali. Wymęczyli zwycięstwo 2:1. Skorupski przy golach nie miał wiele do powiedzenia. Lepiej jednak tego wieczoru bronił golkiper Romy Robin Olsen.

Olsen odpowiedział na krytykę

To dzięki mocno krytykowanemu w tym sezonie Szwedowi Roma zachowała do przerwy bezbramkowy remis. Olsen popisał się kilkoma paradami.

Skorupski skapitulował po raz pierwszy w 54. minucie po strzale z rzutu karnego Kolarowa. Na 2:0 podwyższył Federico Fazio. Goście odpowiedzieli w końcówce, kiedy kontaktowe trafienie zaliczył Nicola Sansone.