"Zostaliśmy okradzeni". Roma wściekła na VAR i polskich sędziów

Klasa Casillasa. Po meczu pocieszał zrozpaczonego rywala Porto dopiero po... czytaj dalej » W środowy wieczór emocji nie brakowało. Mistrzowie Portugalii odrobili straty z pierwszego spotkania. Do 117. minuty utrzymywał się wynik 2:1, gdy rzut karny wykorzystał Alex Telles. Tu też był potrzebny VAR. Cakir podjął decyzję o jedenastce po tym, jak zobaczył w powtórce, że Alessandro Florenzi ciągnął za koszulkę pomocnika gospodarzy Fernando.

Pojedynek napastników

Ale Porto drżało o awans do samego końca. Romie wystarczał w końcu jeden gol, żeby odwrócić losy rywalizacji. W doliczonym czasie dogrywki w polu karnym doszło do starcia Patrika Schicka, napastnika gości, z Moussą Maregą, snajperem dryżyny z Portugalii.



Ten pierwszy upadł, ale gwizdek Cakira milczał. Turek nie skorzystał z VAR-u, zaufał decyzji Marciniaka i Pawła Gila o niepodyktowaniu jedenastki.



Tym samym Porto po czterech latach znów jest w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.



"To nie wina VAR-u, to błąd sędziego"

Neymar atakuje sędziów. "Nie rozumieją futbolu. To wstyd!" Na początku... czytaj dalej » Roma była rozczarowana. - W zeszłym roku poprosiliśmy o VAR w rozgrywkach, ponieważ zostaliśmy niesprawiedliwie potraktowani w półfinale. A teraz - mimo że był - zostaliśmy okradzeni. Schick był faulowany, widać to przecież w powtórkach i nic. Mam dość tego gó*** - mówił wściekły Pallotta, cytowany przez dziennik "Corriere dello Sport".



- To nie wina VAR-u, to błąd sędziego. Kiedyś ten system będzie idealnie działał jak w amerykańskim sporcie. Szkoda, bo byłby to epicki awans - przyznał kapitan Romy Daniele De Rossi przed kamerami Sky Sport.

Niejednoznaczna sytuacja

Były międzynarodowy arbiter Rafał Rostkowski uważa, że sytuacja była niejednoznaczna. I dlatego Cakir nie został wezwany do monitora.



- Rzut karny można podyktować, jeśli sędzia ma pewność, że nastąpiło przewinienie. Tutaj tak nie było. Pewności nie mieli ani Cakir, ani sędziowie VAR. Marciniak i Gil nie znaleźli podstawy, czyli odpowiedniego ujęcia wideo, aby wezwać sędziego głównego do monitora. Zachowali się zgodnie z "Protokołem VAR". Sytuacja była kontrowersyjna, ale to nie wina sędziów. Każda decyzja byłaby tutaj przez kogoś krytykowana. Prawdopodobnie był kontakt zawodnika Porto z graczem Romy, ale trudno stwierdzić, czy Schick upadł z tego powodu, czy przez to, że zahaczył o swoją nogę - ocenił w rozmowie z eurosport.pl.

