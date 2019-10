Rój os na boisku. Mecz przerwany, kłopoty Daniego Alvesa

Do ciekawych scen doszło przed meczem ligi brazylijskiej pomiędzy Fortalezą i Internacionalem (0:1). Na jednej z chorągiewek powstała spora kolonia pszczół, które musiały zostać usunięte przez służby porządkowe.

Zaczęło się od Daniego Alvesa, który w 25. minucie szykował się do wykonania rzutu rożnego. Po chwili obrońca gospodarzy, były piłkarz m.in. Barcelony i Juventusu, trzymał się już za szyję, sugerując, że mógł zostać ukąszony przez osę.



Pech chciał, że rój znalazł się na bocznej chorągiewce. Mecz został natychmiast przerwany.

Owacje dla rywala