Piłkarz z urodzinowym zdjęciem w Auschwitz. "Nie wiedział, gdzie był"

Rodrigo Zalazar jest wypożyczony do Korony Kielce

Zawodnik zamieścił zdjęcie w mediach społecznościowych w niedzielę. Widać na nim, jak stoi na torach prowadzących do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że oznaczył je radosnymi emotikonami – w poniedziałek piłkarz obchodził urodziny.

"Zrozumiał, co zrobił"

Urodzony w Hiszpanii Urugwajczyk w poniedziałek rano usunął zdjęcie, ale w internecie nic nie ginie – jego relacja została opublikowana na Twitterze m.in. przez kibica Korony.



Hmmm... pic.twitter.com/eQDw44Hsky — Bubby (@Zysuuu) 11 sierpnia 2019





W komentarzach zastanawiano się, czy wpadka zawodnika wynikała z niewiedzy, czy doszło do prowokacji. Zdaniem rzecznika prasowego kieleckiego klubu w grę wchodzi pierwszy z powodów.

- Zawodnik sam zadeklarował, że usunie zdjęcie, gdy tylko zrozumiał, co zrobił i w jakim miejscu przebywał. Z samego rana w poniedziałek zdjęcie zostało skasowane. Nie zdawał sobie sprawy, w jak ważnym nie tylko dla Polaków miejscu się znajduje, nie został odpowiednio poinformowany – stwierdził Rafał Kielczyk w rozmowie z eurosport.pl

- Wytłumaczyliśmy mu, jak ważnym miejscem nie tylko pod względem historycznym jest Auschwitz. Klubowi jest przykro, że doszło do takiej sytuacji. Piłkarz również wyraził skruchę, nie wiedział, gdzie dokładnie był – podkreślił.

Zalazar opublikował przeprosiny. "Nie chciałem obrazić ofiar obozów koncentracyjnych. Nie wiedziałem dokładnie, gdzie stoję, kiedy robiłem to zdjęcie. Jestem zażenowany moim zachowaniem, bo teraz wiem, co wydarzyło się za tą bramą" - napisał.

Zapowiedział również wpłatę datku na jedną z fundacji poświęconych pamięci ofiar obozu w Auschwitz.

20-letni reprezentant urugwajskiej kadry młodzieżowej trafił do Korony na początku lipca. Co ciekawe, kilka dni wcześniej Zalazar został pozyskany przez Eintracht Frankfurt, ale niemiecki klub od razu zdecydował się go wypożyczyć. Piłkarz, który może występować na pozycji środkowego i defensywnego pomocnika, związał się z kieleckim zespołem na 12 miesięcy.

Do tej pory Zalazar przede wszystkim siedział na ławce rezerwowych. Na murawie pojawił się dwukrotnie – w 1. kolejce (mecz z Rakowem Częstochowa) wszedł na 20 minut, a w 3. (spotkanie z Arką Gdynia) spędził na murawie 17 minut.

Po 4. kolejkach ekstraklasy Korona plasuje się na 11. miejscu w tabeli z dorobkiem 4 punktów.