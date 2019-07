Manchester City kupił za 63 miliony funtów hiszpańskiego pomocnika

Atletico pozyskało Rodriego zaledwie rok temu z Villarreal. Choć wiązała go jeszcze umowa do 2023 roku, madrytczycy nie byli w stanie go zatrzymać. Wszystko przez klauzulę zawartą w kontrakcie. "Manchester City wpłacił kwotę odstępnego w imieniu piłkarza" - poinformowano na stronie Atleti.

Lokomotiw Moskwa wykupił Grzegorza Krychowiaka Wyjaśniła się... czytaj dalej » 23-latek teraz podpisał pięcioletni kontrakt. Po sprowadzeniu z PSV Eindhoven obrońcy Angelino jest drugim zawodnikiem pozyskanym przez City w letnim okienku.

Jeśli chodzi o kwotę transferu, to przebił Riyada Mahreza, za którego Manchester zapłacił rok temu 60 milionów funtów. Najdroższym zawodnikiem pozyskanym przez klub pozostaje Kevin De Bruyne pozyskany z Wolfsburga za 68 milionów.

Następca Fernandinho

"Zdążył udowodnić, że jest niezwykle utalentowanym pomocnikiem" - mówi o nowym nabytku Txiki Begiristain, dyrektor sportowym klubu z Manchesteru.

Rodri ma być ważnym ogniwem w zespole Pepa Guardioli. Uważany jest za następcę 34-letniego Brazylijczyka Fernandinho, jednej z centralnych postaci zespołu w minionych sezonach.

Numer po Aguero

Będzie występować w koszulce z numerem 16, tym samym, który w 2011 roku, po przyjściu do klubu, wybrał sobie Sergio Aguero, dziś najskuteczniejszy strzelec w historii.

Rodri zdążył zagrać sześć meczów w reprezentacji Hiszpanii, w której zadebiutował rok temu.