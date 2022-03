Co dalej z włoską kadrą? Selekcjoner zabrał głos

Szwedzi zarzucają Polakom "brzydką grę" Z właściwie... czytaj dalej » W czwartek Włosi ulegli w Palermo znacznie niżej notowanej Macedonii Północnej 0:1, a zwycięską bramkę zdobył w doliczonym czasie drugiej połowy Aleksandar Trajkovski. W finale baraży zwycięzcy zagrają z Portugalią.

Natomiast Italii zabraknie na mundialu po raz drugi z rzędu. Tym razem jest to jeszcze bardziej zaskakujące, ponieważ reprezentacja Manciniego była uważana za jedną z najlepszych na świecie. Grała nie tylko efektywnie, ale również efektownie, czym zachwycała podczas finałów wygranego Euro 2020.

Mancini chce pracować dalej

Kolejnym krokiem miało być mistrzostwo świata. Na te Włosi poczekają przynajmniej cztery lata, choć jak twierdzi ich selekcjoner, czas będzie działał tylko na korzyść jego jego reprezentacji.

- Jestem jeszcze młody. Po triumfie w mistrzostwach Europy chcę zwyciężyć także w mistrzostwach świata, ale na realizację tego drugiego celu potrzebuję jeszcze czasu - oznajmił Mancini.

Jego kontrakt z włoską federacją obowiązuje do końca mundialu w 2026 roku w Ameryce Północnej. Jednak tuż po porażce z Macedonią Północną nie chciał przesądzać, czy będzie chciał go wypełnić, czy odejdzie z pracy wcześniej. Na pozostanie namawiali go m.in. prezes federacji Gabriele Gravina i niektórzy piłkarze, a także eksperci i komentatorzy. Wszystko wygląda na to, że zdołali go przekonać.

- Teraz musi rozpocząć się nowy cykl - podkreślił 57-letni szkoleniowiec.

We wtorek, gdy Macedonia Płn. i Portugalia walczyć będą o przepustkę na mundial, Włochy zmierzą się towarzysko z Turcją, która w półfinale baraży uległa właśnie Portugalii.