Nie ma Liverpoolu bez Firmino

We wtorek Liverpool rozpocznie walkę o półfinał Ligi Mistrzów. Ćwierćfinałowym rywalem The Reds będzie FC Porto. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane na Anfield, rewanż odbędzie się 17 kwietnia.

BBC w relacji na żywo z meczu na Anfield przedstawiło klasyfikację kanadyjską Champions League za ostatnie dwa sezony. Wynika z niej, że w całej Lidze Mistrzów jest tylko dwóch zawodników, którzy w tym czasie brali udział w przynajmniej 20 akcjach bramkowych.

Depcze Ronaldo po piętach

Numerem 1 jest oczywiście Cristiano Ronaldo (po sezonie przeszedł z Realu Madryt do Juventusu), który przy swoim nazwisku ma liczbę 24. Ale Firmino też nie ma się czego wstydzić.

We wtorek w tej klasyfikacji obejmującej dwa sezony Ligi Mistrzów zbliżył się do Portugalczyka już na trzy punkty. Zaliczył ósmą asystę i strzelił trzynastego gola.

Firmino has been directly involved in 12 goals in his 11 home #UCL games for Liverpool.



7

5 pic.twitter.com/HY1WSc5bGJ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 9 April 2019

Jeszcze bardziej efektowne statystyki Firmino ma na samym Anfield. W 11 meczach w Lidze Mistrzów u siebie 27-latek brał udział w aż 12 akcjach bramkowych. Strzelił siedem goli, pięć kolejnych wypracował.

Rewanż FC Porto z Liverpoolem w środę 17 kwietnia na Estadio do Dragão.