40 lat i się doczekał. San Marino ma wyjątkowego debiutanta

Anglicy wzięli rewanż za finał Euro. Historyczny Harry Kane Eliminacje... czytaj dalej » Di Maio w zawodowym futbolu pierwszy mecz rozegrał ponad 21 lat temu, wychodząc na boisko w barwach drużyny Castelnuovo Garfagnana. Od tamtej pory przynależność klubową zdążył zmienić kilkanaście razy, grając m.in. w zespołach występujących w niższych włoskich ligach.

Piłkarz urodził się w Neapolu, ale kilkanaście lat temu poślubił pochodzącą z San Marino partnerkę. Zdobył wówczas paszport Republiki San Marino i z powodzeniem grał w tamtejszych klubach, ale na reprezentacyjny debiut musiał czekać aż do czwartkowego meczu z Irlandią Północną.

Cierpliwość została nagrodzona

Tak długie oczekiwanie na powołanie wynikało z przepisów lokalnych władz piłkarskich, które wymagają aż 15-letniego okresu przejściowego po zmianie obywatelstwa.

Cierpliwość Di Maio została w końcu nagrodzona powołaniem na mecz w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Na boisko wyszedł w pierwszym składzie i rozegrał pełne 90 minut, ale pierwszy mecz 40-latka w barwach San Marino zakończył się porażką z Irlandią Północną 0:2.