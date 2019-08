Roberto Carlos próbował powtórzyć swój legendarny strzał. Po 22 latach

Żaden inny rzut wolny nie odbił się takim echem jak uderzenie obrońcy. Brazylia grała towarzysko z Francją w 1997 roku w Lyonie. Carlos podszedł do piłki ustawionej na 35. metrze, uderzył z prędkością 180 km na godzinę, piłka w niewyobrażalny wręcz sposób zakręciła obok muru i wpadła obok stojącego jak zahipnotyzowanego Fabiena Bartheza.

"Złamał prawa fizyki", "strzał nie z tej ziemi" - mówiło się wtedy o niezwykłym uderzeniu defensora Canarinhos.



Happy 42nd birthday to Roberto Carlos! We'll take any reason to watch his amazing free-kick vs. France. #RM#Brazilpic.twitter.com/9R1NPEnkoJ — COPA90 US (@Copa90US) April 10, 2015

"Nauczyciel" nawet nie drgnął

Teraz 46-letni już Roberto Carlos postanowił odtworzyć swój magiczny strzał. Muru nie było, odległość nieco bliższa niż 22 lata temu, a w roli bramkarza wcielił się legendarny Portugalczyk Vitor Baia. Były golkiper FC Barcelona i Porto stał jak wryty.

I chociaż piłka znów wykonała niezwykłą trajektorię lotu, to tym razem o centymetry minęła bramkę. Efektami były piłkarz Realu Madryt i Interu podzielił się na Instagramie. "Mój bramkarz nauczyciel" - podpisał swoje wideo.



Wyświetl ten post na Instagramie. Meu goleiro professor @officialvitorbaia Post udostępniony przez Roberto Carlos (@oficialrc3) Sie 8, 2019 o 12:32 PDT

W reprezentacji Brazylii Carlos wystąpił 125 razy, w roku 2002 sięgnął z nią po mistrzostwo świata. Z Realem cztery razy triumfował w Primera Division i trzy razy w Lidze Mistrzów.