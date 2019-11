Trener Bayernu: Zabieg Lewandowskiego? Uszanujemy każdą decyzję

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Lewandowskiemu dokucza przepuklina pachwinowa i od dłuższego czasu planuje poddać się zabiegowi. To nic groźnego, choć w końcu będzie musiał znaleźć dogodny termin. Dogodny, czyli taki, który nie pokrzyżuje planów Bayernu Monachium i reprezentacji Polski. Terminarz meczów jest dość napięty.



- Jasne jest, że kiedyś trzeba to zrobić. Na pewno on dwa razy się zastanowi, zanim podejmie decyzję. My ją uszanujemy, choć mam nadzieję, że opuści jak najmniej spotkań - powiedział Flick na konferencji prasowej przed środowym meczem Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus.



Jak dodał, nigdy nie ma idealnego terminu na tego typu zabieg.

"W najbliższych dniach podejmie decyzję"

W mediach pojawiły się spekulacje, że napastnik monachijczyków zdecyduje się na operację w połowie listopada w przerwie na mecze reprezentacji z Izraelem i Słowenią, kończące kwalifikacje Euro 2020 (Polacy są już pewni awansu). Kapitan Biało-Czerwonych znalazł się jednak w ogłoszonej w poniedziałek kadrze na te spotkania. Kolejnym dogodnym terminem jest zimowa przerwa w rozgrywkach Bundesligi.



- Na ten moment nie jest podjęta decyzja odnośnie zabiegu, więc trudno ocenić, jak długa przerwa go czeka. Robert w najbliższych dniach podejmie decyzję odnośnie terminu - przyznał w rozmowie z eurosport.pl Tomasz Zawiślak, przyjaciel i współpracownik Lewandowskiego.



Przepuklina pachwinowa jak dotąd nie wpływa na formę piłkarza. 31-letni Lewandowski w każdym z 10 spotkań Bundesligi wpisał się na listę strzelców i z dorobkiem 14 bramek prowadzi w klasyfikacji najskuteczniejszych. Łącznie ma ich 20 w 16 występach w tym sezonie (pięć dołożył w Lidze Mistrzów i jedną w Pucharze Niemiec).

Do trzy gole wbił w eliminacyjnych meczach drużyny narodowej.



Bayern, czwarty w tabeli Bundesligi, w sobotę zagra w prestiżowym spotkaniu z Borussią Dortmund, której barwy reprezentował Lewandowski, zanim w 2014 roku przeniósł się do Monachium.