Lewandowski: zrobiliśmy wszystko, aby wywalczyć dublet

Robert Lewandowski bohaterem finału Pucharu Niemiec. W 85. minucie Polak wykorzystał świetną okazję i w sytuacji sam na sam pokonał bramkarza RB Lipsk. To był jego drugi gol w finale, a siódmy w całych rozgrywkach. Bayern wygrał Puchar Niemiec, pokonując Lipsk 3:0.

- Poza Ligą Mistrzów to był dla nas bardzo udany sezon. Nie było łatwo, ale na koniec liczą się zdobyte tytułu - powiedział Robert Lewandowski po finale Pucharu Niemiec, w którym strzelił dwa gole. Bayern pokonał RB Lipsk 3:0.

Bohater Lewandowski. Strzelił dwa gole, Bayern w podwójnej koronie Mistrzostwo... czytaj dalej » Na Stadionie Olimpijskim Lewandowski po raz pierwszy trafił do siatki w 29. minucie, gdy popisał się dość ekwilibrystycznym strzałem głową, a pięć minut przed końcem w sytuacji sam na sam z bramkarzem rywali ustalił wynik meczu.

Wcześniej (w 78.) gola na 2:0 zdobył Francuz Kingsley Coman.

Lewandowski: dla Ribery'ego i Robbena

- Posiadaliśmy kontrolę nad grą, w drugiej połowie przycisnęliśmy nieco mocniej i zdobyliśmy puchar - mówił Lewandowski, cytowany w światowych agencjach.



To drugie trofeum Bawarczyków w zakończonym sezonie. Wcześniej zdobyli mistrzostwo kraju, a Lewandowski został z dorobkiem 22 bramek najlepszym strzelcem ligowego sezonu.



- Zrobiliśmy wszystko, aby wywalczyć dublet. Na koniec możemy powiedzieć, że ten sezon był dla nas bardzo udany. Ten puchar, podobnie jak mistrzostwo, jest także dla Francka Ribery'ego i Arjena Robbena. Zrobili tyle dla klubu, musimy im podziękować - dodał polski napastnik.



Francuz i Holender, dwaj doświadczeni skrzydłowi, kończą występy w Bayernie.



Do pełni szczęścia zabrakło Bawarczykom sukcesu w Lidze Mistrzów. Odpadli już w 1/8 finału po rywalizacji z Liverpoolem.



To trzeci triumf Lewandowskiego w Pucharze Niemiec - poprzednie miały miejsce w 2012 roku jeszcze w barwach Borussii Dortmund i cztery lata później już w koszulce Bayernu.

Bayern - RB Lipsk 3:0

bramki: Lewandowski 29' i 85', Coman 78'