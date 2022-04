Wcześniej szef, teraz dyrektor sportowy. Bayern nie zamierza oddać Lewandowskiego

Transferowa saga wokół Lewandowskiego trwa od kilku tygodni. Niedawno szef monachijskiego klubu Oliver Kahn zaprzeczył, że kapitan Biało-Czerwonych ma być bliski przenosin do Barcelony w tym roku, o czym informują przede wszystkim hiszpańskie media.

Sam zainteresowany zabrał głos w sobotę po zwycięstwie 3:1 nad Borussią Dortmund, które zapewniło Bayernowi dziesiąte kolejne mistrzostwo Niemiec. - O wszystkim, co pisze się teraz w mediach o mojej sytuacji, moim kontrakcie, nie było dotychczas mowy. Ale coś się zapewne wydarzy - powiedział na antenie Sky Lewandowski.

Dyrektor sportowy Bayernu o przyszłości Lewandowskiego

Lewandowski o przedłużeniu kontraktu z Bayernem. "Sam nie wiem, co się wydarzy" Robert... czytaj dalej » Przyznał, że rozmowy z władzami Bayernu na temat przedłużenia kontraktu, obowiązującego do końca sezonu 2022/2023, nie zaczęły się.

- Jedyne, co wiem na pewno, to że niedługo odbędzie się spotkanie. Ale co się wydarzy - tego sam nie wiem. O moim kontrakcie i mojej przyszłości na razie nie padło ani jedno zdanie. Nie wydarzyło się nic szczególnego - zaznaczył Polak. Nie chciał też jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle chce zostać w monachijskim zespole. - O tym muszą być przekonane obie strony. To niełatwa sytuacja - wyznał.

Zapytany, czy klub chce go zatrzymać, również odparł wymijająco: - Trzeba o to spytać klub.

W niedzielę Salihamidzić wykluczył scenariusz, w którym Lewandowski opuszcza Monachium po tym sezonie. - Będziemy z nim rozmawiać. Potem zobaczymy, jak się sprawy rozwiną. Ma kontrakt do 2023 roku - powiedział dyrektor sportowy Bayernu w programie telewizyjnym "Sky 90 die Fussballdebatte".

Źródło: Getty Images Hasan Salihamidzić i Robert Lewandowski

"Lewandowski cieszy się największym szacunkiem"

Dodał, że klub nie zamierza rozważać oferty Barcelony, gdyby ta opiewała nawet na 40-50 milionów euro.

- Lewandowski cieszy się największym szacunkiem. Kibice go kochają. Jest najlepiej zarabiającym piłkarzem w klubie. Musimy też przeanalizować budżet, sprawdzić nasze możliwości finansowe. Mamy najlepszego napastnika na świecie i jesteśmy z tego dumni. Negocjacje jeszcze nie zaczęły się, ale to się zmieni - zaznaczył Salihamidzić, który ujawnił, że w tej sprawie umówił się już na spotkanie z menedżerem Lewandowskiego.

Polak ma 33 ligowe gole w tym sezonie i jest praktycznie pewny siódmego w karierze tytułu króla strzelców Bundesligi.