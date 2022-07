Koledzy z Bayernu żegnają Lewandowskiego. "Będziemy za nim tęsknić"

Przystanek na Majorce i lot do Miami - tam Robert Lewandowski dołączy do swojej nowej drużyny. Polak, żeby podpisać kontrakt z FC Barceloną, musi już tylko przejść testy medyczne. W koszulce Dumy Katalonii może zadebiutować już w trakcie tournee drużyny po Stanach Zjednoczonych, gdzie klub z Barcelony zagra między innymi z Realem Madryt.

Robert Lewandowski jest już na Florydzie, gdzie na przedsezonowym przebywa zespół Barcelony, do którego ma dołączyć po transferze z Bayernu Monachium. Polski piłkarz w nagraniu wideo wyraził zadowolenie, że przenosi się do tego klubu.

W sobotę transferowa saga z udziałem Lewandowskiego dobiegła końca. Ekipa z Monachium ma otrzymać za reprezentanta Polski 50 milionów euro. Jeszcze tego samego dnia 33-latek stawił się na treningu Bayernu, a po jego zakończeniu wyściskał się z piłkarzami i trenerami klubu.

"To ogromna strata"

- To ogromna strata. Doskonale znamy jego statystyki i pamiętamy, co zrobił dla nas w ostatnich latach. Powiedział, że po tournee w USA wróci na porządne pożeganie, więc czekamy na to spotkanie. Będziemy za nim tęsknić - powiedział Neuer.

- To ogromna strata. Doskonale znamy jego statystyki i pamiętamy, co zrobił dla nas w ostatnich latach. Powiedział, że po tournee w USA wróci na porządne pożeganie, więc czekamy na to spotkanie. Będziemy za nim tęsknić - powiedział Neuer.

- Teraz będziemy mogli być bardziej elastyczni, jeżeli chodzi o naszą taktykę. Po przyjściu Mane będziemy mieli więcej rozwiązań ofensywnych. Staniemy się dzięki temu nieprzewidywalni - dodał bramkarz.

"Obie strony okazały wobec siebie szacunek"

Podobnego zdania jest Thomas Muller, z którym Polak współpracował od 2014 roku.

- Obie strony okazały wobec siebie szacunek. Podejrzewaliśmy, że jego odejście może stać się faktem. Ale kiedy naszedł czas transferu, trudno było wszystkim zrozumieć, że przygoda Lewego w Bayernie właśnie dobiega końca - zanzaczył.

- Osobiście cieszę się, że znaleziono korzystne dla obu stron rozwiązanie. Robert zasługuje, by opuścić Monachium w atmosferze wzajemnego szacunku - podkreślił z kolei Leon Goretzka.

Lewandowski zmienia klub po ośmiu latach spędzonych w Monachium. Pełnych sukcesów, na które składa się między innymi osiem tytułów mistrza Niemiec i triumf w Lidze Mistrzów.