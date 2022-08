Bayern pożegnał Lewandowskiego wyjątkowym zdjęciem. "Szczególna historia sukcesu"

Lewandowski, który w piątek zostanie oficjalnie zaprezentowany na Camp Nou jako piłkarz Barcelony, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zdążył jeszcze przed startem sezonu pojawić się w Monachium.

Kahn i Salihamidzić o Lewandowskim

W poniedziałek odwiedził Allianz Arenę, we wtorek spotkał się z byłymi kolegami z zespołu oraz działaczami.

- Robert osiągnął dla Bayernu bardzo dużo i tak powinien być zapamiętany. Doskonale wie też, ile Bayernowi zawdzięcza - przyznał cytowany przez oficjalną stronę Bawarczyków dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić.

- Przyszedł się pożegnać, rozmawialiśmy przez kwadrans. Przekazałem wszystko, co miałem do przekazania, wszelkie sprawy zostały wyjaśnione - dodał Bośniak, nawiązując w ten sposób do kilku medialnych spięć z piłkarzem, choćby do ostatniego wywiadu Lewandowskiego dla stacji ESPN.

- Rozmawialiśmy o wszystkim, rozstaliśmy się w dobrych stosunkach, pozostajemy w kontakcie. Robert i Bayern to szczególna historia sukcesu. Życzymy mu wszystkiego dobrego w Barcelonie - dodał z kolei prezes Oliver Kahn.

Lewandowski wśród pucharów, Bayern dziękuje

Sam klub pożegnał Polaka w mediach społecznościowych, wybierając jego osiem wyjątkowych momentów za czasów gry w Bayernie. Opublikował też jedno, za to bardzo wymowne, zdjęcie.

To Lewandowski, już nie w koszulce Bayernu, a w garniturze. A z nim trofea, które dał monachijczykom i te indywidulane, po które nie sięgnąłby bez kolegów z zespołu. "Dzięki za ostatnie osiem lat. I wszystkiego dobrego" - napisał klub.