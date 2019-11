Lewandowski wyjawił, kiedy ponownie zostanie ojcem

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

"Dziecko w drodze" - napisał na swoim profilu na Instagramie kapitan reprezentacji Polski.

"Pierwsze zdjęcie naszej trójki. PS. Klara już śpi" - dodał w kolejnym poście pod zdjęciem, na którym obejmuje szczęśliwą żonę.



Wyświetl ten post na Instagramie. First photo of the 3 of usP. S. Klara is already asleep #family @annalewandowskahpba Post udostępniony przez Robert Lewandowski (@_rl9) Lis 6, 2019 o 2:07 PST

Więcej szczegółów Lewandowski przekazał w rozmowie z "Bildem". Okazuje się, że znajdujący się w wybornej formie napastnik zostanie ponownie ojcem szybciej, niż mogliśmy się spodziewać.

- To prawda, będziemy mieć drugie dziecko. Jesteśmy w czwartym miesiącu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasza rodzina się powiększy - wyjawił niemieckim dziennikarzom.

Oznacza to, że kolejny potomek 31-letniego piłkarza przyjdzie na świat wiosną przyszłego roku, na finiszu sezonu Bundesligi. Płeć drugiego dziecka pozostaje tajemnicą. Tymczasem w maju córka Roberta i Anny Klara będzie obchodziła swoje trzecie urodziny.

Patrząc na dyspozycję strzelecką asa Bayernu w pierwszej fazie rozgrywek, szczęśliwa nowina mobilizuje go do jeszcze lepszej gry. Jeśli utrzyma obecną formę może nawet nawiązać do osiągnięcia Gerda Muellera, który w sezonie 1971–72 zdobył 40 bramek w niemieckiej ekstraklasie. Po dziesięciu kolejkach bieżących rozgrywek, Lewandowski ma na swoim koncie 14 goli.