Lewandowski z drugim z rzędu Złotym Butem. Konkurencja daleko z tyłu

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Robert Lewandowski strzelił gola na 2:0 w meczu Bayern – Freiburg w 11. kolejce Bundesligi. Była to 13. bramka Polaka w tym sezonie ligi niemieckiej.

Zobacz dwa gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Greuther Fuerth w meczu 23. kolejki Bundesligi. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie 4:1.

Złoty But przyznawany jest piłkarzowi grającemu w Europie, który w danym sezonie zdobędzie najwięcej punktów. Te są naliczane w zależności od mnożnika danej ligi. W pięciu najsilniejszych na Starym Kontynencie (LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga i Ligue 1) liczba zdobytych bramek jest mnożona przez dwa. W słabszych ligach mnożnik jest niższy.

Dla przykładu: w polskiej ekstraklasie dorobek strzelców mnoży się razy 1,5.

Duża przewaga nad konkurencją

Bayern zakończył sezon ligowy 14 maja, sięgając po dziesiąte z rzędu mistrzostwo. Sam Lewandowski w ostatnim spotkaniu z Wolfsburgiem (2:2) zdobył 35. ligową bramkę i odebrał piątą z rzędu, a siódmą w karierze armatkę króla strzelców.

Agent Lewandowskiego rozwiewa wątpliwości i uderza we władze Bayernu - Dla Roberta... czytaj dalej » Na tym nie koniec jego indywidualnych osiągnięć. W miniony weekend końca dobiegły rozgrywki w Anglii, Francji, Hiszpanii i we Włoszech, co oznacza, że zakończył się również wyścig o Złotego Buta. Niespodzianki nie było, żaden z piłkarzy Polaka nie wyprzedził, bo ich straty były gigantyczne.

Finalnie, dzięki hat-trickowi w ostatniej kolejce, za plecami Lewandowskiego finiszował Kylian Mbappe, który uzbierał 28 goli dla PSG. Podium uzupełnili Ciro Immobile z Lazio (27) i Karim Benzema z Realu Madryt (27), a czołową piątkę Wissam Ben Yedder z Monaco (25).

Dla 33-letniego kapitana reprezentacji Polski to drugi z rzędu triumf w tym prestiżowym plebiscycie. Jego zwycięstwo w sezonie 2020/2021 było jeszcze bardziej imponujące, bo strzelił wtedy 41 goli, czym ustanowił rekord Bundesligi.

Coraz więcej wskazuje na to, że o trzeciego Złotego Buta Lewandowski powalczy już w nowych barwach. Polak otwarcie przyznał, że nie zamierza przedłużyć wygasającego za rok kontraktu z Bayernem. Faworytem w wyścigu o jego podpis na umowie jest w tej chwili Barcelona, ale wciąż wszystkie karty pozostają w rękach monachijczyków, którzy mogą zablokować transfer.

Klasyfikacja Złotego Buta w sezonie 2021/2022:

1. Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 35 goli/70 punktów

2. Kylian Mbappe (PSG) - 28/56

3. Ciro Immobile (Lazio) - 27/54

3. Karim Benzema (Real Madryt) - 27/54

5. Wissam Ben Yedder (Monaco) - 25/50

6. Ohi Omoijuanfo (Crvena Zvezda Belgrad) - 33/49,5

7. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) - 24/48

7. Dusan Vlahović (Fiorentina/Juventus) - 24/48

9. Mohamed Salah (Liverpool) - 23/46

9. Heung-min Son (Tottenham) - 23/46.