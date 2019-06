Lewandowski nie jest już najwartościowszym piłkarzem Bayernu

Robert Lewandowski dla TVN24: "Nie myślę już o zmianie klubu, tęsknię już za reprezentacją." W wyjątkowym wywiadzie dla "Faktów po Faktach" Robert Lewandowski mówił, do kogo dzwoni zaraz po meczu, co mówi jego córka, kiedy on wychodzi na trening i jaki ma cel grając w Bayernie Monachium.

W ostatnich latach wartość kapitana reprezentacji Polski systematycznie spada. Jeszcze w czerwcu ubiegłego roku wynosiła 90 milionów, potem 80, a w marcu tego roku już 70.

Choć "Lewy" został królem strzelców Bundesligi, a sezon zakończył strzeleniem 40 goli w 47 meczach we wszystkich rozgrywkach, to według serwisu transfermarkt.de jego wartość znowu spadła o pięć milionów euro. Obecnie wynosi 65 mln i jest najniższa od 2014 roku. Wówczas polski napastnik wyceniany był na 50 mln. Zbiegło się to z jego przejściem z Borussii Dortmund do Bayernu.

Dominacja przerwana

Spadek jest spowodowany przede wszystkim wiekiem kapitana reprezentacji Polski (w sierpniu skończy 31 lat) oraz jego kontraktem, który wygasa w czerwcu 2021 roku. Według niemieckich mediów piłkarz chce go przedłużyć o dwa lata, Bayern proponuje umowę o 12 miesięcy krótszą. Najwartościowszymi piłkarzami mistrza Niemiec są obecnie Thiago Alcantara i Joshua Kimmich. Wartość Hiszpana i Niemca wynosi po 70 milionów euro.

Źródło: gettyimages.com Thiago jest już wyżej ceniony niż Lewandowski

Niemiecki "Bild" zauważył, że od kiedy transfermarkt.de określa wartości rynkowe piłkarzy Bundesligi, to jest od 2004 roku, zawsze przynajmniej jedna gwiazda Bayernu zajmowała jedno z dwóch pierwszych miejsc na liście. Aż do teraz. Dominację Bawarczyków przerwał Havertz. Klejnot z Leverkusen, autor 20 goli i siedmiu asyst w minionym sezonie, awansował na drugą lokatę. Jego wartość w porównaniu do poprzedniego zestawienia wzrosła o 40 procent - z 65 do 90 milionów euro!

Źródło: gettyimages.com Mimo 18 lat Havertz już jest gwiazdą Bundesligi

Liderem zestawienia graczy Bundesligi pozostał Jadon Sancho. Po świetnym sezonie w Borussii Dortmund (13 goli i 19 asyst we wszystkich rozgrywkach) wartość 18-letniego skrzydłowego skoczyła z 80 do 100 milionów euro.

Źródło: Getty Images Jadon Sancho jest najdroższym piłkarzem Bundesligi

W dół

Bawarczycy są za to na czele listy zawodników, których cena spadła najbardziej. Mowa tu o Jamesie Rodriguezie i Jerome Boatengu. 15 i 10 mln - o tyle zmieniła się ich wartość. Po wakacjach obu graczy w Monachium już nie zobaczymy.



Neue Bundesliga-Marktwerte - Boateng stürzt ab, Havertz jetzt 90 Mio wert! https://t.co/9JV9j6CR28#Sport#News — BILD Sport (@BILD_Sport) June 5, 2019





10 największych awansów:

Kai Havertz (Leverkusen): z 65 na 90 mln euro

Jadon Sancho (BVB): z 80 na 100

Serge Gnabry (Bayern): z 45 na 60

Ibrahima Konate (RB Lipsk): z 30 na 45

Milot Rashica (Werder): z 7 na 20

Jean-Philippe Mateta (Mainz): z 11 na 22

Joshua Kimmich (Bayern): z 60 na 70

Niklas Suele (Bayern): z 50 na 60

Tyler Adams (RB Lipsk): z 4,5 na 13

Dodi Lukebakio (Duesseldorf): z 10 na 18

10 największych spadków:

James Rodriguez (Bayern): z 65 na 50 mln euro

Jerome Boateng (Bayern): z 30 na 20

Alassane Plea (Gladbach): z 38 na 30

Thorgan Hazard (Gladbach): z 45 na 38

Axel Witsel (BVB): z 40 na 32

Niklas Fullkrug (Hannover): z 15 na 8

Sven Bender (Leverkusen): z 15 na 9

Lars Bender (Leverkusen): z 15 na 9

Timo Baumgartl (Stuttgart): z 15 na 9

Robert Lewandowski (Bayern): z 70 na 65