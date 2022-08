Szaleństwo w Barcelonie. Lewandowski zatrzymany w drodze na trening

Saga transferowa kapitana reprezentacji Polski zakończyła się 16 lipca. To wtedy media obiegła informacja, że Bayern i Barcelona doszły w końcu do porozumienia i niespełna 34-letni napastnik przeniesie się do Katalonii.

Lewandowski ma nowy adres. Na razie na przedmieściach Barcelony Robert... czytaj dalej » W tamtejszych mediach zapanowała euforia, ale na nową gwiazdę trzeba było dość długo poczekać. Lewandowski z Monachium przez Majorkę udał się bowiem do Miami, gdzie dołączył do nowych kolegów. Tam podpisał kontrakt, a w trakcie całego tournee po Stanach Zjednoczonych wystąpił w trzech sparingach Barcelony.

Biegli za samochodem

Kiedy wrócił do Europy, jeszcze raz pojawił się w Bawarii, by oficjalnie się pożegnać. Czas na pierwszy trening w ośrodku Barcelony przyszedł zatem dopiero w środę. Tego dnia po południu Polak przyjechał do Ciutat Esportiva del Barça, a po drodze mógł się przekonać, jak bardzo fani podekscytowani są jego transferem. Młodzi kibice euforycznie wykrzykując nazwisko Lewandowskiego, zatrzymali prowadzony przez niego samochód, by zrobić sobie zdjęcie. Gdy piłkarz ruszył, część z nich biegła za autem.



W piątek na Camp Nou zaplanowano oficjalną prezentację Lewandowskiego. Polak pierwszy oficjalny mecz dla Dumy Katalonii rozegra w sobotę 13 sierpnia, kiedy jego nowy klub rozpocznie sezon La Liga. Rywalem będzie Rayo Vallecano.