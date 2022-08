Lewandowski zaprezentował nową koszulkę Barcelony

Pierogi zostały w plecaku, koszulki "Lewego" wciąż nie mają. Kibice, którzy w niedzielnym meczu Barcelony z meksykańskim Pumas UNAM w ramach Pucharu Gampera pojawili się na stadionie między innymi po to, by złożyć Polakowi nietypową propozycję wymiany, o zorganizowanej przez siebie akcji opowiedzieli reporterowi TVN24.

34-letni napastnik tego lata, po długiej sadze transferowej, trafił na Półwysep Iberyjski z Bayernu Monachium. Zasilił Barcelonę, zostając twarzą i centralną postacią nowego projektu trenera Xaviego. Podczas przedsezonowego tournee po Stanach Zjednoczonych goli jeszcze nie strzelał, poczekał z tym na powrót do Hiszpanii i start rozgrywek.

Zobacz, jak czarował Lewandowski. Skrót meczu Barcelony Robert... czytaj dalej » Pierwsze oficjalne trafienia zaliczył w minioną niedzielę, kiedy dwoma golami poprowadził drużynę do wyjazdowego zwycięstwa z Realem Sociedad aż 4:1. Snajper został wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania i potwierdził, że to właśnie on może zadbać o to, by do klubowej gabloty znów zaczęły trafiać trofea.

Biała z czerwono-niebieskim krzyżem

Lewandowski, choć jest w Barcelonie krótko, już teraz cieszy się wielką miłością fanów i takim samym szacunkiem wśród ludzi związanych z klubem. Potwierdza to również fakt, że to on dostąpił zaszczytu prezentacji nowej koszulki Barcelony. W środowy poranek w mediach społecznościowych FCB opublikowane zostało nagranie z Polakiem w roli głównej.

Lewandowski pokazał się na nim w koszulce, której Barcelona będzie używać, kiedy dwa pierwsze komplety będą zbyt podobne do tych, którymi dysponować będą rywale. Trykot jest biały, a przez jego pierś przebiega czerwono-niebieski krzyż.

To krzyż św. Jerzego w tradycyjnych niebiesko-czerwonych barwach, jedno z najważniejszych katalońskich odznaczeń. Barcelona otrzymała go w 1992 roku.

Introducing our new third kit... pic.twitter.com/rtcIY7xNPp — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2022





Po dwóch kolejkach Primera Division zespół Xaviego z dorobkiem czterech punktów zajmuje piąte miejsce w tabeli.

W niedzielę kolejnym rywalem FCB będzie Real Valladolid. Wcześniej, bo już w środę, Duma Katalonii zmierzy się towarzysko z Manchesterem City.