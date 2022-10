Napastnik kompletny. Lewandowski imponuje nie tylko skutecznością

Desailly o transferze Lewandowskiego do FC Barcelony

Była 22. minuta niedzielnego szlagieru 11. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy, gdy "Lewy" jednym, genialnym przyjęciem tyłem do bramki zmylił pilnującego go obrońcę i zdobył już 12. ligową bramkę w sezonie. Z perfekcji w tym elemencie zna go doskonale Hiszpania i cały piłkarski świat.

Na Camp Nou Polak regularnie zaczął imponować także w innym aspekcie gry.

Właściwie co mecz udowadnia bowiem, że jest nie tylko klasycznym łowcą bramek, ale też przede wszystkim zawodnikiem, który gra z drużyną i dla drużyny. Przed spotkaniem z zespołem z Kraju Basków miał trzy ligowe asysty (dwie z Cadiz, jedną z Realem Madryt). W niedzielę dorzucił kolejną.

Już w 12. minucie zrobił pożytek z piłki zbitej przez bramkarza gości. Po lewej stronie pola karnego poczekał, aż koledzy zdążą się ustawić, po czym dośrodkował niczym rasowy skrzydłowy czy też rozgrywający - miękko, idealnie na głowę Ousmane'a Dembele.

Dzięki temu zagraniu wskoczył wówczas na czoło klasyfikacji zawodników, których podania prowadzą bezpośrednio do gola.

Ostatecznie po końcowym gwizdku stał się jej wiceliderem. Najlepszy z pięcioma asystami jest Dembele, który z Athletikiem otwierał kolegom drogę do bramki aż trzykrotnie.

FC Barcelona - Athletic Bilbao 4:0

Bramki: Ousmane Dembele (12.), Sergi Roberto (18.), Robert Lewandowski (22.), Ferran Torres (73.)