Lewandowski pod szczególną obserwacją. Herthcie za często nie strzelał

Do 64. minuty starcia z Darmstadt Hertha miała spore problemy z ofensywą. Sytuację odmieniło wejście Vedada Ibisevicia. Napastnik najpierw sam strzelił gola, a później miał udział przy bramce Maximiliana Mittelstaedta. Hertha wygrała 2-0 i awansowała do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Cóż to był za mecz! Borussia Dortmund dwa razy ratowała się w końcówkach meczu 1. rundy Pucharu Niemiec przeciwko Greuther Furth. Najpierw drużyna Łukasza Piszczka doprowadziła do remisu 1-1 w 95. minucie regulaminowego czasu gry, a w dogrywce zadała decydujący cios na 2-1 również w ostatniej 120. minucie. Rozgrywki DFB Pokal na żywo na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Najbliższy przeciwnik nie jest rywalem, którego 30-letni Polak szczególnie sobie upodobał, ale nie jest też tak, że w meczach z nim Lewandowski wyjątkowo zawodził.

Na przestrzeni dziewięciu sezonów mierzył się z berlińczykami w trzynastu ligowych meczach, w których strzelił sześć goli - trzy jako piłkarz Borussii, trzy jako gracz Bayernu. Co ciekawe, dwa trafienia w spotkaniu z berlińczykami były jego ostatnimi ligowymi w barwach ekipy z Dortmundu. Dzięki nim zapewnił sobie pierwszy na niemieckich boiskach tytuł najlepszego strzelca rozgrywek.

Rywalizacja z Herthą w pucharze będzie dla niego nowością. Łatwo nie będzie. W jesiennym spotkaniu tych drużyn berlińczycy pokonali Bayern u siebie 2:0. Monachijczycy będą pod lekką presją - do stolicy przyjechali kilka dni po sobotniej porażce 1:3 z Bayerem Leverkusen na wyjeździe.

Bayern i Lewandowski pod lupą

Krytyka spadła na trenera i cały zespół. Polskiego snajpera personalnie zaatakował ekspert telewizji Sky Sports Dietmar Hamann, który w latach 1993–1998 reprezentował barwy bawarskiej drużyny. Trudne zadanie Bayernu w Berlinie. Lewandowski powinien zagrać Na Stadionie... czytaj dalej »

- Myślę, że Lewandowski stał się dla Bayernu problemem. Jego teatralne zachowanie, wymachiwanie rękoma, a czasem bierna postawa na boisku sprawiają, że musi być odbierany przez kolegów jako "samotny wilk" – powiedział.

- Będąc napastnikiem Bayernu, musisz stanowić wartość dla zespołu także wtedy, gdy nie strzelasz goli. Aktualnie w przypadku Lewandowskiego tak nie jest. Sądzę, że nie ma zbyt wielu przyjaciół w drużynie i czasami wzbudza kontrowersje – krytykował polskiego snajpera Hamann.

Można zakładać, że po tych słowach kapitan polskiej kadry będzie pod jeszcze większą obserwacją mediów. Jeśli kolejny mecz mu nie wyjdzie, to do Hamanna dołączą inni. Lewandowski jest dobrze zaznajomiony z presją oczekiwań w Niemczech, bo tamtejsi dziennikarze krytykowali go przy najróżniejszych okazjach praktycznie od samego zjawienia się w Bundeslidze. Jak szło, to pochwał nie było końca, a jak skuteczność nie powalała, to prym wiedli krytycy.

Z drużyną ze stolicy w krótkim odstępie czasu monachijczycy zagrają raz jeszcze. 23 lutego Hertha przyjedzie na Allianz Arenę w 23. kolejce Bundesligi.

1/8 finału Pucharu Niemiec:

wtorek:

Borussia Dortmund - Werder Brema 3:3, 2-4 w karnych

Hamburger SV - FC Nuernberg 1:0

Heidenheim - Bayer Leverkusen 1:2

Duisburg - Paderborn 1:3

