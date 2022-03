Lewandowski nie dokończył treningu. Murawę opuścił w towarzystwie lekarza

22.03 | Robert Lewandowski o polskich piłkarzach grających w lidze rosyjskiej. - To ciężki temat - powiedział kapitan Biało-Czerwonych na konferencji prasowej.

Zobacz, co powiedział Czesław Michniewicz podczas konferencji prasowej przed meczem Szkocja - Polska.

Bez kapitana, ale z bojowym nastawieniem. Szkoci nie odpuszczą Polakom Duże osłabienie... czytaj dalej » W środowy wieczór Biało-Czerwoni odbywali ostatni trening przed czwartkowym meczem towarzyskim ze Szkocją (godz. 20.45). Na murawie Hampden Park wybrańcy Czesława Michniewicza pojawili się w komplecie.

Lewandowski zszedł z boiska w towarzystwie lekarza

Zajęcia były w całości otwarte dla mediów. Niestety, tuż przed ich zakończeniem, wydarzyło się coś, co zaniepokoiło polskich dziennikarzy.

Po jednym ze strzałów z dystansu na twarzy Lewandowskiego pojawił się grymas bólu. 33-latek najpierw trzymał się za kolano, po czym zszedł z boiska w towarzystwie lekarza reprezentacji Jacka Jaroszewskiego. Na murawę już nie wrócił.

Na szczęście informację o ewentualnej kontuzji napastnika Bayernu Monachium szybko zdementował Kwiatkowski. Jak zapewnił, ze zdrowiem Lewandowskiego wszystko jest w porządku.

"Wszystko jest ok i nie ma powodu do paniki" - napisał rzecznik PZPN na Twitterze.

Wszystko jest ok i nie ma powodu do paniki https://t.co/maq3nhD26J — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) March 23, 2022

Michniewicz oszczędzi Lewandowskiego w meczu ze Szkocją?

Szkocja - Polska. Konferencja prasowa Czesława Michniewicza Piłkarska... czytaj dalej » Mimo wszystko i tak nie wiadomo, czy Lewandowski wystąpi w meczu ze Szkocją. Na przedmeczowej konferencji prasowej Michniewicz zapewnił, że lider Biało-Czerwonych na pewno będzie w kadrze meczowej, ale nie wiadomo, czy pojawi się na boisku. Wszystko z obawy przed ewentualną kontuzją, która mogłaby wykluczyć go z występu w finale baraży.

- Decyzję podejmiemy w czwartek. Lewandowski będzie na pewno na stadionie. Bierzemy pod uwagę to, by kibice zobaczyli najlepszego piłkarza na świecie. Ale zobaczymy, czy będzie on na boisku, czy wśród zawodników rezerwowych. Na stadionie na pewno będzie - zapewnił nowy selekcjoner.

We wtorek Polaków czeka najważniejszy mecz w tym roku - o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Ich rywalem będzie zwycięzca meczu Szwecja-Czechy. Spotkanie odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.