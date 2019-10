Miliony litrów piwa, tysiące kiełbasek i Lewandowscy w tradycyjnych bawarskich strojach

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Idealne dośrodkowanie, jeszcze lepszy strzał. Lewandowski znów cieszył się z gola Robert... czytaj dalej » Jak październik, to w Bawarii święto pełną gębą. Nie inaczej jest w tym roku i nie inaczej jest w przypadku drużyny Bayernu. Jak co roku ekipa mistrzów Niemiec niemal w komplecie stawiła się na dożynkach chmielnych w Monachium.

Tegoroczna edycja festiwalu piwa jest już 185. Pierwsza odbyła się w 1810 roku. Co roku w trakcie zabawy wypijanych jest około pięciu milionów litrów trunku, do czego zjada się setki tysięcy kiełbasek i kurczaków.

Dobra mina do złej gry

Na niedzielnych uroczystościach stawili się Lewandowscy. Napastnik Bayernu z żoną ubrali się w tradycyjne bawarskie stroje i doskonale bawili się w towarzystwie pozostałych piłkarzy, trenerów, działaczy oraz ich partnerek.

Źródło: Getty Images Robert i Anna Lewandowscy wzięli udział w obchodach Oktoberfest

Szok w Monachium. Gol Lewandowskiego nic nie dał Bayernowi Robert... czytaj dalej » Choć większości uśmiechy nie schodziły z twarzy, to była to dobra mina do złej gry. Ledwie dzień wcześniej mistrzowie Niemiec przegrali na własnym boisku z Hoffenheim 1:2, ponosząc pierwszą porażkę w sezonie Bundesligi. - Zdecydowanie przyjemniej byłoby przyjechać tu po zwycięstwie. To irytujące, że zepsuliśmy sobie tak miły dzień - mówił obrońca Niklas Suele.

Piorunujący początek sezonu

W sobotę Bawarczycy sensacyjnie przegrali, ale w ich szeregach jest jeden piłkarz, który z początku sezonu może być więcej niż zadowolony. Jest nim oczywiście Lewandowski, który notuje najlepszy początek rozgrywek w karierze. Polak w samej tylko lidze w siedmiu meczach strzelił aż 11 goli i jest najskuteczniejszym zawodnikiem w pięciu najsilniejszych ligach Europy. A przecież trafiał też w Lidze Mistrzów i Pucharze Niemiec.

Kolejne bramki - miejmy nadzieję - snajper będzie zdobywał dla reprezentacji Polski. Już w poniedziałek Lewandowski pojawi się w Warszawie, gdzie rozpocznie się zgrupowanie przed meczami eliminacji Euro 2020 z Łotwą (10 października w Rydze) i Macedonią Północną (13 października w Warszawie).