Lewandowski wśród legend futbolu. Tylko dwóch napastników trafiało częściej

Michniewicz o byciu specjalistą do spraw beznadziejnych i...

Polska - Szwecja w finale baraży do MŚ 2022

Kapitan reprezentacji Polski strzelił pierwszego gola w meczu ze Szwecją. W 50. minucie gry bardzo pewnie wykorzystał rzut karny, podyktowany po faulu na Grzegorzu Krychowiaku.

Robert Lewandowski bije kolejne rekordy

Śrubuje rekord w Polsce

Jak rzut karny i Lewandowski, to niemal zawsze gol Gdy Robert... czytaj dalej » Było to już 75. trafienie "Lewego" w meczach polskiej kadry, a w tym dwunasta skutecznie egzekwowana jedenastka.

- Myślę, że to był jeden z najtrudniejszych, a chyba nawet najcięższy rzut karny w moim życiu - przyznał po meczu 33-letni piłkarz.

Lewandowski w barwach Biało-Czerwonych nie ma sobie równych. Kolejny na liście wszech czasów Włodzimierz Lubański strzelił 48 goli.

Lewandowski wśród najlepszych

Osiągnięcia Lewandowskiego są wyjątkowe nie tylko na krajowym podwórku. We wtorek zameldował się bowiem w ścisłej czołówce najlepszych europejskich strzelców w historii.

Najwięcej goli w reprezentacji swojego kraju strzelił na Starym Kontynencie Cristiano Ronaldo. Słynny Portugalczyk ma już w dorobku 115 trafień w barwach narodowych i ciągle chce więcej. Kolejny na liście jest legendarny Węgier Ferenc Puskas, który dominował na boiskach całego świata w latach 1945-56, a dla Madziarów strzelił 84 gole. Za jego plecami usadowił się kolega z kadry Sandor Kocsis. Król strzelców MŚ w 1954 roku zdobył 75 bramek dla Węgrów.

Właśnie ze słynnym przed laty Kocsisem zrównał się na trzecim miejscu listy wszech czasów Lewandowski. Widząc formę polskiego napastnika można być jednak pewnym, że rekordy Węgrów będą dla niego łatwe do pobicia.