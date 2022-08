Hiszpanie nadali Lewandowskiemu nowy pseudonim

Robert Lewandowski podczas meczu z New York Red Bulls

Robert Lewandowski i FC Barcelona błysnęli w niedzielnym ligowym meczu z Realem Sociedad, pokonując rywala na jego boisku 4:1. Sygnał do ataku, już w pierwszych sekundach, dał polski napastnik. Prawdziwy koncert gry zespół Blaugrany dał jednak dopiero po przerwie.

"34 lata, a wygląda, jakby miał 20" Robert... czytaj dalej » Podczas dwunastoletniego pobytu w Niemczech tamtejsi dziennikarze nazywali kapitana reprezentacji Polski na wiele sposobów. Gdy jeszcze w barwach Borussii Dortmund w meczu z VfB Stuttgart zmarnował mnóstwo okazji strzeleckich, "Bild" ochrzcił go mianem "Lewandoofskiego" ("doof" to po niemiecku "głupek").

Szybko jednak niemieccy dziennikarze zmienili narrację. Polak z czasem stał się "Lewangoalskim" albo "Lewantorskim" ("tor" to bramka"). Nic dziwnego, skoro w kolejnych sezonach napastnik coraz częściej trafiał do siatki przeciwników.

Niemcy, opisując jego wyczyny, często używali też wyrażenia: "Mr. Doppelpack" (Pan Dublet) od serii meczów, w których piłkarz strzelał po dwa gole.

Od "Lewandoofskiego" do "Lewandoskiego"

Co ciekawe, to właśnie dubletem polski napastnik rozpoczął swoje strzelanie na boiskach w lidze hiszpańskiej. W wyjazdowym spotkaniu 2. kolejki z Realem Sociedad trafił do siatki w 1. i 68. minucie. Duma Katalonii wygrała 4:1, a RL9 został wybrany najlepszym piłkarzem meczu.

Znakomity występ obchodzącego w niedzielę 34. urodziny piłkarza został odnotowany w mediach społecznościowych oficjalnych rozgrywek w Hiszpanii. Aby jeszcze bardziej podkreślić wyczyn Polaka, jego nazwisko zostało zmienione na "Lewandoski" (w języku hiszpańskim słowo "dos" oznacza liczbę "dwa").



@FCBarcelona_es#RealSociedadBarça#KickOffLaLigaSantanderpic.twitter.com/mVMNFA62CR — LaLiga (@LaLiga) August 21, 2022

W trzeciej kolejce Primera Division rywalem Dumy Katalonii będzie na Camp Nou beniaminek Real Valladolid. Spotkanie zaplanowano na niedzielę, 28 sierpnia o 19.30.