Efektowne trafienie Lewandowskiego. Radość przerwał arbiter

Kompromitacja Manchesteru United. Cztery gole stracone już do przerwy Manchester United... czytaj dalej » Dla Polaka mecz z Rayo Vallecano był debiutem w La Liga. Kapitan Biało-Czerwonych wyszedł w sobotę w wyjściowym składzie Dumy Katalonii, a już po niecałym kwadransie mógł mieć swoje pierwsze trafienie w hiszpańskiej lidze.

Lewandowski z golem, ale ze spalonego

W 12. minucie Lewandowski otrzymał znakomite podanie na wolne pole od Francuza Ousmane Dembele. Były gracz Bayernu Monachium znalazł się sam na sam z bramkarzem i efektowną podcinką umieścił piłkę w siatce.

Niestety, arbiter Alejandro Hernandez nie uznał tego gola, ponieważ 33-latek był w tej sytuacji na wyraźnym spalonym.



Lewandowski scores but offside. Would have been nice.



Via @JACK49073299

pic.twitter.com/uJLLYDAyUd — BarçaTalkFC (@BarcaTalkFC) August 13, 2022





Do przerwy Barcelona bezbramkowo remisowała z Rayo Vallecano 0:0.