Pierwszy gol i od razu rekord całej ligi. Lewandowski szybszy niż Ronaldo

Wyjątkowy gol Lewandowskiego. Pamiętał o ojcu Robert... czytaj dalej » Po ubiegłotygodniowym ligowym debiucie kapitan reprezentacji Polski czuł spory niedosyt. Nie dość, że nie udało mu się zdobyć bramki w meczu przeciwko Rayo Vallecano, to Barcelona tylko bezbramkowo zremisowała na Camp Nou. W niedzielę na Estadio Anoeta "Lewy" miał jeszcze większą motywację, w końcu tego dnia obchodził 34. urodziny.

Szybszy od Ansoliego i Ronaldo

Nie minęła pierwsza minuta rywalizacji z Realem Sociedad, a jubilat już cieszył się z gola. Otrzymał podanie od biegnącego lewą stroną 18-letniego Alejandro Balde i trafił do siatki z około sześciu metrów. Na zegarze była ledwie 44. sekunda - niektóre hiszpańskie źródła podają 45. lub 46.

Nie zmienia to faktu, że to najszybszy gol Lewandowskiego w całej karierze. Wcześniejszy rekord Polaka to bramka ze spotkania z Portugalią podczas mistrzostw Europy w 2016 roku (w 100. sekundzie).

- Nigdy jeszcze nie strzeliłem gola w pierwszej minucie. Tego brakowało - stwierdził po meczu piłkarz.



RBERT LEWANDOWSKI!



Debiutanckie trafienie w LaLiga Santander staje się faktem!



Nie tylko dla niego było to wyjątkowe trafienie, ale też całej ligi hiszpańskiej. Okazuje się, że w historii rozgrywek nie było wcześniejszego urodzinowego gola. Poprzednim rekordzistą był Fernando Ansola, który potrzebował 55 sekund, by w dniu swojego święta - co ciekawe, również 34. urodzin - cieszyć się z trafienia dla Realu Sociedad w meczu z Athletic Bilbao. Doszło do tego 27 stycznia 1974 roku.



Polak nie jest jedynym piłkarzem Dumy Katalonii, który szybko zaznaczył urodzinowy występ golem. Gdy legendarny Ronaldo kończył 20 lat, trafił do siatki klubu z San Sebastian po 82 sekundach gry na Camp Nou.



Ronaldo (con el Barcelona) le marcó el día de su 20º cumpleaños (22.09.1996) a la Real Sociedad a los 82 segundos en el Camp Nou.



Poprzedni najszybszy gol w lidze jakiegokolwiek zawodnika Barcy padł w 2009 roku. Wówczas po 43 sekundach z trafienia przeciwko Recreativo cieszył się Andres Iniesta.



RL9 zakończył niedzielny mecz dubletem. W 68. minucie w akcję "zamieszany" był wprowadzony z ławki Ansu Fati, a Polak wykończył ją precyzyjnym strzałem z ok. 7-8 metrów. Jedenaście minut później role się odwróciły. Tym razem to były snajper Bayernu miał duży udział przy golu reprezentanta Hiszpanii, choć część źródeł nie zapisało tego jako asysty Lewandowskiego. Barcelona wygrała 4:1.

Wyniki 2. kolejki:



piątek

Espanyol - Rayo Vallecano 0:2

Sevilla - Real Valladolid 1:1

sobota

Osasuna - Cadiz 2:0

Mallorca - Betis Sewilla 1:2

Celta Vigo - Real Madryt 1:4

niedziela

Athletic - Valencia 1:0

Atletico Madryt - Villarreal 0:1

Real Sociedad San Sebastian - Barcelona 1:4

poniedziałek

Elche - Almeria

Girona - Getafe