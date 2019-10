Lewandowski nie myśli teraz o rekordach. "Chcę pomagać zespołowi"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w usłudze Player.pl

Lewandowski pobił rekord Bundesligi. Bayern w końcu wygrał w lidze Robert... czytaj dalej » - To klasa sama w sobie i mogę wprost powiedzieć, że to w tej chwili najlepszy środkowy napastnik na świecie. Na to miano zapracował sobie przez wiele lat - chwalił przed jeszcze meczem Lewandowskiego trener Unionu Berlin Urs Fischer.

Szkoleniowiec gości nie pomylił się. W sobotę Polak po raz kolejny udowodnił, że jest nie do zatrzymania i w 53. minucie pokonał Rafała Gikiewicza. Jego Bayern Monachium wygrał z beniaminkiem z Berlina 2:1.

- Jest w życiowej formie. Bardzo się cieszymy, że mamy takiego piłkarza. Jego bramki są dla nas bardzo cenne - podkreślał w piątek trener mistrzów Niemiec Niko Kovac.

Kolejny rekord

Był to 13. gol polskiego napastnika w tym sezonie Bundesligi, a licząc wszystkie rozgrywki - 19. Imponujący jest fakt, że Lewandowski trafiał do siatki w każdym z dziewięciu meczów Bayernu w lidze.

Dzięki swojej nieprawdopodobnej skuteczności kapitan reprezentacji Polski przeszedł do historii, bijąc dotychczasowy rekord Pierre'a-Emericka Aubameyanga. W sezonie 2015/2016 występujący wówczas w Borussii Dortmund Gabończyk, pokonywał bramkarzy rywali w pierwszych ośmiu meczach sezonu.



Lewandowski has now scored in 1️⃣3️⃣ straight games for Bayern pic.twitter.com/wsesSWrBEf — 433 (@official433) 26 października 2019

Skromny jak zwykle

- Oczywiście cieszę się z rekordu, ale koncentruję się na grze w piłkę i treningu. Na rekordy może przyjdzie czas pod koniec sezonu. Obecnie staram się jak najbardziej pomagać zespołowi - powiedział "Lewy" po meczu z Unionem. - Nie myślę o tym, ile goli strzeliłem, myślę jak zdobyć kolejne trzy punkty - podkreślił.

W najbliższym czasie Lewandowski powinien również wskoczyć na podium najlepszych strzelców wszech czasów Bundesligi. Do trzeciego Juppa Heynckesa (220 goli) brakuje mu już tylko pięciu bramek.