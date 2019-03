Skrzyżowane ręce Lewandowskiego. W końcu wiadomo, o co chodzi

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Lewandowski krzyżuje ręce na klatce piersiowej po każdej bramce mniej więcej od dwóch lat. O znaczenie tego gestu pytany był wielokrotnie, ale konsekwentnie unikał odpowiedzi. "Jakieś znaczenie ma, ale na razie go nie zdradzę" - mniej więcej taki był przekaz napastnika podczas każdej z rozmów.

W końcu nadszedł moment, kiedy "Lewy" powiedział więcej.

Bayern potwierdza informację w sprawie kontraktu Lewandowskiego Dyrektor sportowy... czytaj dalej » - W pewnym momencie po prostu zacząłem się tak cieszyć, to było intuicyjne. Żona powiedziała mi wtedy, że przypomina to chromosom X, a niedługo zaszła w ciążę. Uznaliśmy, że taki gest bardzo pasuje i tak zostało - przyznał w rozmowie z "Welt am Sonntag" kapitan reprezentacji Polski.

Ciągle skuteczny

W obecnym sezonie Bundesligi Lewandowski uzbierał 17 goli, przewodzi klasyfikacji strzelców i zmierza po czwarty już w karierze tytuł króla strzelców rozgrywek. Kibiców Bayernu cieszyć musi szczególnie postawa napastnika w dwóch ostatnich meczach ligowych, w których zdobył cztery bramki.

To o tyle istotne, że już w środę Bayern zmierzy się na własnym boisku z Liverpoolem w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. W mieście Beatlesów padł bezbramkowy remis i mistrzowie Niemiec będą do awansu potrzebować goli.

W trwającej edycji Champions League Polak strzelił już osiem goli i przewodzi również tej klasyfikacji.

Co naturalne Lewandowski znalazł się wśród piłkarzy powołanych na mecze eliminacji Euro 2020 z Austrią (21 marca) i Łotwą (24 marca).