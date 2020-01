Jest decyzja w sprawie występu Lewandowskiego. "Nie odczuwa bólu"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

- Robert jest gotowy niemal na sto procent. To absolutny profesjonalista. Bardzo ciężko pracował indywidualnie i nie odczuwa już żadnego bólu - wyznał Flick podczas konferencji prasowej przed meczem z Herthą. Potwierdził tym samym, że Polak będzie gotowy do gry od pierwszej minuty.



Ważą się losy Piszczka w Borussii. "Chętnie zostałbym jeszcze jeden sezon" Najpóźniej na... czytaj dalej » Powrót Lewandowskiego to niejedyna dobra wiadomość dla mistrzów Niemiec. Z urazem ścięgna Achillesa uporał się także Serge Gnabry, który na niedawnym obozie w Dausze zmuszony był do indywidualnych treningów.

Operacja tuż przed świętami

Lewandowski od początku sezonu zadziwia. Bije rekord za rekordem, a jego statystyki zwalają z nóg. W samej tylko Bundeslidze w 17 meczach uzbierał 19 trafień, a kolejnych 10 dorzucił w ledwie pięciu spotkaniach Ligi Mistrzów.



Tak genialna forma sprawiła, że operacja przepukliny pachwinowej była odkładana w czasie i odbyła się tuż po ostatnim meczu Bayernu w 2019 roku. Jak się okazuje, decyzja była słuszna, bo choć Polak opuścił zgrupowanie w Katarze, to na pierwszy mecz rundy rewanżowej jest gotowy.



Na półmetku rozgrywek mistrzowie Niemiec zajmują trzecie miejsce w tabeli ze stratą czterech punktów do liderującego RB Lipsk.

Mecz Hertha - Bayern w niedzielę od 15.30.