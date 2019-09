Robert Lewandowski wyjaśnił, czemu zrezygnował z szansy na hat tricka

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

"Lewy" wynik meczu w Monachium otworzył już w 3. minucie. Drugie trafienie dołożył zaraz po przerwie. Obie bramki padły z podań Joshuy Kimmicha.

W 59. minucie czerwoną kartkę zobaczył obrońca gości Kingsley Ehizibue. Holender sfaulował we własnym polu karnym Philippe’a Coutinho. Wydawało się, że do jedenastki podejdzie Lewandowski, który jest etatowym egzekutorem w drużynie Bayernu. Dodatkowo, Polak miał szansę na skompletowanie hat tricka.

Tymczasem polski napastnik zdecydował się oddać rzut karny samemu poszkodowanemu. Coutinho się nie pomylił. Ekspresowe gole Lewandowskiego. Polak zrezygnował z hat tricka Robert... czytaj dalej »

Lewandowski pomógł koledze

- To była spontaniczna decyzja. Dla Philippe’a był to bardzo ważny moment. Cieszę się, że mógł zdobyć swoją pierwszą bramkę w barwach Bayernu. To ważne, by pomagać sobie nawzajem – powiedział po spotkaniu Lewandowski w rozmowie z telewizją Sky Sport Germany.

Napastnik Bayernu mógł również pobić 51-letni rekord, który w sezonie 1967/1968 ustanowił zawodnik Borussii Moenchengladbach Peter Meyer, strzelając dziewięć goli w pięciu pierwszych meczach sezonu. Oddając Coutinho karnego Polak osiągnięcie Meyera "tylko" wyrównał.

Wynik meczu ustalił w 73. minucie Ivan Perisić.