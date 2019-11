Angielskie legendy zachwycone Lewandowskim. "Niedorzeczne", "Najlepszy numer 9 na świecie"

Lewandowski o czterech trafieniach w Lidze Mistrzów. "Jestem uzależniony od strzelania goli" Robert... czytaj dalej » Po zakończeniu karier panowie zostali ekspertami telewizyjnymi. Komentując wtorkowe wydarzenia na boiskach Ligi Mistrzów, nie mogli pominąć tych z grupy B, w której występuje i Bayern, i przedstawiciel Premier League - Tottenham.

Bayern - Tottenham w ostatniej kolejce

"4 gole więcej niewiarygodnego Lewandowskiego. Teraz ma 10 strzelonych w pięciu meczach Ligi Mistrzów i 27 we wszystkich rozgrywkach. To niedorzeczne" - napisał Lineker w mediach społecznościowych.



Były napastnik reprezentacji Anglii nie dodał czterech bramek Lewandowskiego w narodowych barwach - trzech przeciwko Łotwie, jednego przeciwko Słowenii, co skrupulatnie wyliczyło z kolei Sky Sports.



59-letni Lineker już wcześniej wychwalał polskiego zawodnika, po jego kolejnych wyczynach w Lidze Mistrzów i Bundeslidze. "Absurdalne liczby" - stwierdził na początku listopada.







4 more goals for the unbelievably prolific @lewy_official. He’s got 10 now in 5 Champions League games, and 27 in all competitions. That is quite ridiculous. — Gary Lineker (@GaryLineker) 26 listopada 2019





Ferdinand postawił Lewandowskiego ponad swoim rodakiem, napastnikiem Tottenhamu Harym Kane'em, który we wtorek bramkarza Olympiakosu pokonał dwukrotnie, a londyński zespół - dowodzony przez Jose Mourinho - wygrał u siebie 4:2.



- To najlepszy numer 9 na świecie - oświadczył Ferdinand, mówiąc o Lewandowskim.



W ostatniej kolejce grupy B - 11 grudnia - Tottenham wybierze się do Monachium. Bayern ma 15 punktów i zajmuje pierwsze miejsce, ekipa z Londynu uzbierała o pięć punktów mniej. Awans obie mają już zapewniony.



Robert Lewandowski's record this season



goals in 5 apps - Champions League

goals in 15 apps - domestic games

goals in 6 apps - internationals



goals before the end of November pic.twitter.com/vTXT2quDZg — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 26 listopada 2019

Crvena Zvezda - Bayern Monachium 0:6 (0:1)

(Goretzka 14', Lewandowski 53', 60', 64', 68', Tolisso 89')

WYNIKI WTORKOWYCH MECZÓW:



Grupa A:

Galatasaray - Club Brugge 1:1

Real Madryt - PSG 2:2



Grupa B:

Crvena Zvezda - Bayern 0:6

Tottenham - Olympiakos 4:2



Grupa C:

Atalanta - Dinamo 2:0

Manchester City - Szachtar Donieck 1:1



Grupa D:

Lokomotiw Moskwa - Leverkusen 0:2

Juventus - Atletico 1:0

Drużyny, które już zapewniły sobie wyjście z grupy:

Paris Saint-Germain, Bayern Monachium, Juventus, Real Madryt, Tottenham