Lewandowski w drużynie roku UEFA jako pierwszy Polak w historii

Potwierdziła się najgorsza diagnoza. Reprezentant Polski prawdopodobnie opuści Euro Ogromny pech... czytaj dalej » Oprócz Lewandowskiego, króla strzelców Bundesligi, w jedenastce znalazło się sześciu kolejnych debiutantów, w tym pięciu zawodników Liverpoolu: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Matthijs de Ligt, Andrew Robertson i Sadio Mane. Ostatni to Frenkie de Jong z FC Barcelona.

Obecność tak wielu graczy angielskiej drużyny nie jest zaskoczeniem. W finale Ligi Mistrzów w 2019 roku Liverpool pokonał w Madrycie Tottenham Hotspur 2:0.

Doceniono skuteczność "Lewego"

Jak podkreślono na stronie UEFA, Lewandowski w poprzednim roku we wszystkich rozgrywkach strzelił 54 gole w 58 spotkaniach.

Głosowanie na drużynę roku UEFA organizuje od 2001 roku. Najwięcej razy do kontynentalnej drużyny wybierani byli Cristiano Ronaldo - 14 i Lionel Messi - 11. Polska, w przeciwieństwie do Irlandii, Finalndii czy Rumunii, nigdy wcześniej nie miała tam swojego przedstawiciela.



Drużyna roku UEFA (wybór kibiców):

Alisson (Liverpool FC) - Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC), Matthijs de Ligt (Ajax Amasterdam/Juventus Turyn), Virgil van Dijk (Liverpool FC), Andrew Robertson (Liverpool FC), Frenkie de Jong (Ajax/FC Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leo Messi (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus Turyn), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Sadio Mane (Liverpool FC).