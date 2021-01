"Rozpłakałem się. To był okropny czas". Lewandowski wspomina bolesny rozdział

Lewandowski o wyjątkowej relacji z Kloppem. "Był dla mnie nie tylko kimś w rodzaju ojca" Robert... czytaj dalej » The Players Tribune to założony przez byłą gwiazdę NFL Dereka Jetera anglojęzyczny serwis. To swego rodzaju platforma sław, za pośrednictwem której najlepsi sportowcy dzielą się swoimi historiami.

Swego czasu opowiedzieli w niej o sobie chociażby tragicznie zmarły gwiazdor NBA Kobe Bryant, piłkarski mistrz świata Kylian Mbappe, a także wielkoszlemowa mistrzyni Karolina Woźniacka. Do elitarnego grona dołączył właśnie Lewandowski.

Polski napastnik, zdobywca licznych nagród za poprzedni rok, opowiedział o tych, którzy byli dla niego inspiracją (przede wszystkim ojciec, później m.in. Juergen Klopp), ale jest też o krętej drodze na szczyt.

"Jak to się tutaj znalazło?"

Opowieść "Lewego" zaczyna się jak w najlepszej bajce.

"Parę dni temu obudziłem się, a gdy odwróciłem, to zauważyłem coś dziwnego leżącego na poduszce obok mnie. Znacie to, kiedy przebudzacie się z naprawdę dobrego snu i wciąż wydaje się to snem? Moją pierwszą reakcja była następująca: co? Jak to się tutaj znalazło?" – pisze w otwierającym akapicie najlepszy piłkarz 2020 roku.

To "coś", o czym wspomniał, to trofeum za wygranie Ligi Mistrzów. Bayern zdominował najcenniejsze klubowe rozgrywki w poprzednim sezonie, a Lewandowski został ich najlepszym strzelcem.



"Najgorszy czas w życiu"

"Kicker" docenił Lewandowskiego. "Rekord Gerda Muellera upadnie w tym sezonie" Robert... czytaj dalej » Ale nie zawsze w jego karierze było kolorowo. Jeden z najtrudniejszych rozdziałów dotyczy gry w Legii Warszawa, gdzie nie poznano się na jego talencie. Tę historię opowiedziano na wiele sposobów: do Legii trafił gdy był nastolatkiem, trapiły go kontuzje i do pierwszego zespołu się nie przebił, przeciwnie – pożegnano go bez żalu.

Minęły lata. Po Legii był Znicz Pruszków, później Lech Poznań, aż Lewandowski trafił do Borussii Dortmund i następnie Bayernu. Odrzucenie musiało być traumatyczne, skoro do dziś o tym mówi.

"Występowałem w Legii II, rezerwowej drużynie jednego z największych klubów w Polsce. Graliśmy w trzeciej lidze. W 2006 roku wygasł mój kontrakt i klub musiał zdecydować, czy przedłużyć umowę o rok. Niestety doznałem poważnej kontuzji i pewne osoby z klubu nie wierzyły, że kiedykolwiek jeszcze wrócę do formy. To był okropny czas. Zapytałem, co zamierzają zrobić. Tymczasem oni nie zawracali sobie głowy, by wysłać do mnie trenera czy dyrektora sportowego, by ze mną porozmawiać. Wysłali sekretarkę… Powiedziała, że mogę odejść" – wspomina bolesny czas Lewandowski.

Nazywa go "najgorszym w życiu".

"Mój tata odszedł, teraz moja kariera się rozlatywała. Po otrzymaniu tej informacji poszedłem do samochodu, w którym czekała moja mama. Od razu wiedziała, że wydarzyło się coś złego. Nic nie mogłem na to poradzić… Rozpłakałem się. Opowiedziałem jej, co się stało" – opisuje moment po momencie feralnego dnia.

"Powiedziała: OK, musimy wziąć się do pracy, nie ma co myśleć o przeszłości, musimy coś z tym zrobić" – dodaje piłkarz.

"Wiele się nauczyłem"

Co było później, też wszyscy wiemy. Mama, pani Iwona, była siatkarka, zawiozła 17-letniego chłopaka do Pruszkowa, bo słyszała, że w trzecioligowym Zniczu stawiają na młodzież. To był strzał w dziesiątkę. Robert w Pruszkowie odżył, wchodził na trampolinę do wielkiej kariery.

"Dzięki całej tej niepewności i dzięki nieszczęściu wiele się nauczyłem. Musiałem dużo pracować nad pewnością siebie. Potrzebowałem sporo czasu, aby wrócić do formy. Ale kiedy to zrobiłem, zacząłem strzelać gola za golem. Cztery lata później bombardowano mnie ofertami".

Dziś Lewandowski w swoim sportowym CV ma długą listę osiągnięć: to mistrz Polski z Lechem, ośmiokrotny mistrz Niemiec, czterokrotny zdobywca Pucharu Niemiec, zwycięzca Ligi Mistrzów, a do tego mnóstwo indywidualnych wyróżnień…

Warto było przyjąć ciosy, zacisnąć zęby i samemu przejść do kontrataku.