Lewandowski wskazał jedno z największych rozczarowań w karierze

Robert Lewandowski w rozmowie z Adrianem Mielnikiem opowiedział, co dał mu transfer do Barcelony.

Na mundial w 2018 roku Biało-Czerwoni jechali jako ćwierćfinaliści Euro 2016. Nadzieje na podobny sukces w Rosji były spore, ale skończyło się według dobrze znanego polskim kibicom w XXI wieku scenariusza.

Ekipa trenera Adama Nawałki przegrała mecz otwarcia z Senegalem (1:2), następnie mecz o wszystko z Kolumbią (0:3). Tylko mecz o honor zakończył się zwycięstwem nad Japonią (1:0). Polacy po fazie grupowej mogli pakować się do domu.

Robert Lewandowski: to wciąż boli

- To było jedno z największych rozczarowań w mojej karierze. Nie tylko dlatego, że odpadliśmy po fazie grupowej, ale przede wszystkim, że nie stwarzaliśmy żadnych okazji. Nie miałem szans, nie strzeliłem gola. To wciąż boli - powiedział Lewandowski w rozmowie opublikowanej na stronie fifa.com.

Źródło: Getty Images Rosyjski mundial był pasmem rozczarowań dla Lewandowskiego

- To była dla mnie i całego zespołu porażka. Ogromne rozczarowane - dodał kapitan reprezentacji, dla którego były to pierwsze mistrzostwa świata w karierze.

W listopadzie zagra w kolejnych. Grupowymi rywalami Biało-Czerwonych w Katarze będą Meksyk, Arabia Saudyjska i Argentyna.

- Argentyna w składzie z absolutną legendą Lionelem Messim jest jednym z faworytów do wygrania turnieju. Bez wątpienia to będzie dla nas najtrudniejszy mecz - przyznał Lewandowski.

- Meksyk to wymagająca drużyna, która walczy do ostatniego gwizdka i nigdy się nie poddaje. Łączy w sobie młodość i doświadczenie. Do tego Meksykanie wiedzą, jak grać na wielkich turniejach. Czeka nas duże wyzwanie. Arabia Saudyjska? Mają solidną obronę i dobrą świadomość taktyczną. Wszystko więc zależeć będzie od tego, jak podejdziemy do spotkania - podsumował napastnik Barcelony.

Najważniejsze daty reprezentacji Polski przed MŚ w Katarze:



10 listopada - ogłoszenie w Warszawie ostatecznej kadry (26 piłkarzy)

13 listopada - ostatnie przed mundialem mecze w ligach poszczególnych krajów

14 listopada - początek zgrupowania w Warszawie

14 listopada - końcowy termin wysłania listy powołanych piłkarzy do FIFA

16 listopada - towarzyski mecz z Chile w Warszawie

17 listopada - wylot do Kataru (w godzinach popołudniowych)

18 listopada - spotkanie piłkarzy i sztabu z przedstawicielami FIFA

(sprawy organizacyjne, kwestie sędziowskie, sprawdzanie strojów, sesja zdjęciowa itp.)

18 listopada - pierwszy trening w Katarze

---

22 listopada - mecz MŚ z Meksykiem

26 listopada - mecz MŚ z Arabią Saudyjską

30 listopada - mecz MŚ z Argentyną