Lewandowski wrócił do Monachium. "Nie tylko po to, żeby się pożegnać"

Robert Lewandowski dołączył do nowego klubu

Na razie jeszcze bez podpisu pod kontraktem, za to już w klubowych barwach. Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelona. Mówi o początku nowego rozdziału, który jednak rozpoczyna się nie w Hiszpanii, a na Florydzie. Barcelona w Miami przygotowuje się do sezonu. To tam doszło do pierwsze spotkania Lewego z nowymi kolegami.

