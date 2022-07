Lewandowski wrócił do Monachium. Nagranie z lotniska

Lewandowski we wtorek ma wznowić treningi w Bayernie

Robert Lewandowski ma się stawić na treningu Bayernu. On sam z klubem się żegnał w internetowym wpisie, ale klub nie pożegnał się z nim. W tej historii - obok "Lewego" - główną rolę grają też potężne pieniądze. Bayern za snajpera z Polski chce co najmniej 50 milionów euro.

Co dalej z przyszłością Lewandowskiego?

50 milionów euro - tyle na stole ma położyć Barcelona, żeby pozyskać Roberta Lewandowskiego. Tak twierdzi niemiecki portal Sport1. Jeśli w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin nie dojdzie do porozumienia w sprawie transferu, piłkarz we wtorek jest oczekiwany na pierwszym treningu w Monachium.

Wciąż nie ma porozumienia w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego. Polak mówił, że nie wyobraża sobie gry w Monachium, ale władze niemieckiego klubu odrzuciły kolejną ofertę Dumy Katalonii. Jeśli do wtorku nie dojdzie do porozumienia, to Lewandowski jest oczekiwany w Monachium na pierwszym treningu przed nowym sezonem.

30.05 | Robert Lewandowski przyznał w poniedziałek, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca. Do stanowczego stanowiska kapitana reprezentacji Polski odniósł się Radosław Majdan. - Jeżeli nie przejdzie teraz, w tym okienku transferowym, w Barcelonie może się wypromować inny napastnik i to miejscu zamknie się dla Roberta - wyjaśnił były kadrowicz na antenie TVN24.

To już historia - tak o grze Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium mówi agent polskiego piłkarza. Pini Zahavi zdradził w dzienniku "Bild", że wbrew temu, co mówią przedstawiciele klubu, oferty przedłużenia kontraktu dla kapitana reprezentacji Polski wcale nie było. Dodał, że Lewandowski nie czuje się szanowany przez zarząd Bayernu i dlatego klub stracił go nie tylko jako piłkarza, ale też jako człowieka. Czy w takim razie szefowie bawarskiej drużyny zgodzą się na transfer Lewego do Barcelony?

Lewandowski planuje strajk? Jasna odpowiedź jego współpracownika Klubowa... czytaj dalej » Snajper Bayernu ma we wtorek rozpocząć przygotowania do nowego sezonu - na ten dzień zaplanowano testy wydolnościowe w Bayernie. Wówczas w klubie spodziewany jest również bramkarz Manuel Neuer.

Na początku czerwca Polak publicznie ogłosił, że jego historia z Bawarczykami dobiegła końca i chciałby zmienić pracodawcę. Jest zdecydowany na transfer do Barcelony. Liczył, że formalności kluby załatwią maksymalnie do 12 lipca, czyli dnia, w którym musi stawić się w klubie mającym siedzibę przy Saebener Strasse w Monachium.

Wprawdzie w ostatnich tygodniach spekulowano, że Lewandowski może zastrajkować i nie pojawić się na wtorkowym treningu, by wymusić swój transfer do Katalonii, jednak wszystko wskazuje na to, że nie zdecyduje się na tak radykalne kroki.

Najbardziej wyczekiwany

Jak poinformował w poniedziałkowy wieczór dziennikarz "Bilda" Heiko Niedderer, polski napastnik wrócił tego dnia do Monachium. Na dowód dziennikarz udostępnił na swoim Twitterze krótkie nagranie z Polakiem ubranym w turkusowe spodnie i jasną koszulkę. Na sobie ma też okulary przeciwsłoneczne.



Lässig in türkiser Hose und mit Sonnenbrille: Robert Lewandowski ist wieder in München! pic.twitter.com/ociGbE062o — Heiko Niedderer (@itstheicebird) July 11, 2022





Wtorkowe zajęcia z udziałem "Lewego" i spółki mają rozpocząć się o godzinie 10.

"Szczególnie z niecierpliwością wyczekiwane jest pojawienie się polskiego napastnika. Lewandowski nadal chce przenieść się do Barcelony. Działacze Bayernu do tej pory kategorycznie odrzucały taką możliwość" - napisała w poniedziałek agencja DPA.

Poleci z zespołem do Stanów?

Tego dnia w klubie zjawił się Thomas Mueller. Na zamieszczonych w mediach społecznościowych filmach widać, jak biega i wykonuje ćwiczenia z innymi piłkarzami Bayernu. Koledzy Muellera z kadry narodowej, Joshua Kimmich, Serge Gnabry i Leon Goretzka, już w zeszłym tygodniu wznowili treningi.



Back on training ground @FCBayern.

Welcome season 2022/23 pic.twitter.com/DLdU7F3Doz — Thomas Müller (@esmuellert_) July 11, 2022





16 lipca pełna kadra Bayernu zaprezentuje się kibicom na Allianz Arena, a potem wyjedzie na tydzień do USA, gdzie treningi i dwa spotkania kontrolne będą przedzielone licznymi aktywnościami reklamowo-marketingowymi.

Czy Lewandowski znajdzie się na pokładzie samolotu? Według hiszpańskiego dziennikarza Gerarda Romero wszystko wyjaśni się do najbliższej soboty.