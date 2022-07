Trener i piłkarze pogodzeni z odejściem Lewandowskiego. "Nie wiedzą, jak go traktować"

Lewandowski w sierpniu skończy 34 lata, na początku czerwca ogłosił, że jego historia z Bayernem dobiegła końca i chciałby zmienić pracodawcę. Jego zatrudnieniem najbardziej zainteresowana jest Barcelona, z którą Polak miał już uzgodnić warunki indywidualnego kontraktu. Lewandowski wraca do treningów. Niemcy: jego otoczenie spokojne o transfer Robert... czytaj dalej »

"Uważają, że Lewandowski już odszedł"

W poniedziałek kapitan Biało-Czerwonych zjawił się w Monachium, a we wtorek - przeszedł kontrolne badania w szpitalu. Na treningu się jednak nie pojawił.

Wciąż jednak nie jest pewne, że Lewandowski ostatecznie nie trafi do Dumy Katalonii. "Bild" przekonuje, że "w interesie Polaka nie leży wywoływanie konfliktu z obecnym pracodawcą, a jego celem jest tylko to, aby klub doszedł do porozumienia z Barceloną".

Według niemieckiego dziennika, cała sytuacja odbija się na atmosferze panującej wśród Bawarczyków. Niemiecki dziennik informuje, że na zamieszaniu wokół ewentualnego transferu napastnika mocno cierpią sztab szkoleniowy oraz piłkarze.

"Nagelsmann oraz koledzy z szatni nie są pewni, jak poradzić sobie z Lewandowskim po jego powrocie. Nie wiedzą, jak go traktować. Wszyscy uważają, że już odszedł i nie widzą dla niego dalej miejsca w zespole" - napisał "Bild".



Lewandowski does not want a clash with Bayern. He's hoping the club would reach an agreement with Barcelona in the coming days. Meanwhile, within the team, Nagelsmann and the players are unsure how to deal with Lewandowski once he returns. Everyone considers him gone [@BILD] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 11, 2022





Jeśli transfer, to przed sobotą?

W sobotę pełna kadra Bayernu zaprezentuje się kibicom na Allianz Arena. Media w Hiszpanii spekulują, że jeśli mistrz Niemiec ma pozwolić odejść Polakowi, to powinno to nastąpić przed tą ceremonią. Potem zespół wyjedzie na tydzień do USA, gdzie treningi i dwa spotkania kontrolne będą przedzielone licznymi aktywnościami reklamowo-marketingowymi.

Lewandowski z Bayernem, w którym występuje od 2014 roku, wywalczył osiem tytułów mistrza Niemiec. Łącznie siedmiokrotnie był królem strzelców Bundesligi, w której zdobył 312 bramek w 384 występach. W 2020 roku dodatkowo triumfował z Bawarczykami w Lidze Mistrzów.

Kluczowe daty dla Lewandowskiego i Bayernu:

12 lipca: badania i pierwszy trening

16 lipca: prezentacja drużyny Bayernu

18 lipca: wylot na tournee po USA

24 lipca: powrót z tournee

1 września: zamknięcie okna transferowego

30 czerwca 2023: koniec kontraktu Lewandowskiego z Bayernem