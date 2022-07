Lewandowski wrócił do Bayernu. Badania nie w klubie, a w szpitalu

To już historia - tak o grze Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium mówi agent polskiego piłkarza. Pini Zahavi zdradził w dzienniku "Bild", że wbrew temu, co mówią przedstawiciele klubu, oferty przedłużenia kontraktu dla kapitana reprezentacji Polski wcale nie było. Dodał, że Lewandowski nie czuje się szanowany przez zarząd Bayernu i dlatego klub stracił go nie tylko jako piłkarza, ale też jako człowieka. Czy w takim razie szefowie bawarskiej drużyny zgodzą się na transfer Lewego do Barcelony?

Wciąż nie ma porozumienia w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego. Polak mówił, że nie wyobraża sobie gry w Monachium, ale władze niemieckiego klubu odrzuciły kolejną ofertę Dumy Katalonii. Jeśli do wtorku nie dojdzie do porozumienia, to Lewandowski jest oczekiwany w Monachium na pierwszym treningu przed nowym sezonem.

Robert Lewandowski zakończył wakacje i jest w Monachium, gdzie ruszyły przygotowania Bayernu do nowego sezonu. We wtorek Polak pojawił się na badaniach, ale wciąż nie jest jasne, czy weźmie udział w pierwszym treningu. Niespełna 34-letni napastnik nie planuje kontynuować kariery w Bayernie i planuje przenieść się do Barcelony.

Zawodnicy Bayernu, którzy we wtorek stawili się w Bawarii po wakacjach, najpierw zaplanowane mieli badania medyczne i testy sprawnościowe.

Lewandowski tuż przed godziną 9.30 pojawił się nie w klubie, a pod monachijskim szpitalem, co zarejestrowali dziennikarze niemieckiego Sky Sport.



Hier fährt @lewy_official zum Herz- und Lungentest am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder vor. Kein Trainingsstreik wie angekündigt @SkySportsNews@SkySportDEpic.twitter.com/cG5clLW8KG — Torben Hoffmann (@Sky_Torben) July 12, 2022

- Pierwszą część badań przejdzie w szpitalu, drugą w klubie. Być może stanie się to dziś, być może jutro. Jak słyszę od niemieckich dziennikarzy, Robert Lewandowski może robić wszystko, by nie trenować, by nie wchodzić z kolegami do szatni. Rozmowy z Barceloną wciąż trwają - mówił na antenie TVN24 obecny w Monachium reporter Łukasz Wójcik.

Oglądasz Wideo: tvn24 Łukasz Wójcik o powrocie Roberta Lewandowskiego do Monachium

Niemal równo po godzinie spędzonej w szpitalu Lewandowski opuścił obiekt.



Da isser! Lewandowski kommt nach der medizinischen Untersuchung im Bentley aus dem Krankenhaus Barmherzige Brüder. pic.twitter.com/bm8s4mIPHv — Heiko Niedderer (@itstheicebird) July 12, 2022

Po godzinie 10 rozpoczął się trening drużyny Bayernu. Lewandowskim do tej pory na niego nie dotarł.



The rest of the international players (Neuer, Lewandowski etc) have not joined training yet. They have medical and performance tests scheduled for today @Koch_AZ]pic.twitter.com/D17yliWTq7 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 12, 2022





Kluczowe daty dla Lewandowskiego i Bayernu:

12 lipca: badania i pierwszy trening

16 lipca: prezentacja drużyny Bayernu

18 lipca: wylot na tournee po USA

24 lipca: powrót z tournee

1 września: zamknięcie okna transferowego

30 czerwca 2023: koniec kontraktu Lewandowskiego z Bayernem

Co z nową ofertą Barcelony?

Lewandowski wrócił do Monachium. Nagranie z lotniska Już nie ma... czytaj dalej » Lewandowskiego i Bayern wciąż wiąże umowa obowiązująca do czerwca 2023 roku. Mimo tego Polak już pod koniec maja przyznał otwarcie, że swojej przyszłości w Monachium nie widzi. Od tamtej pory trwa saga transferowa związana z jego przenosinami do Barcelony, bo to właśnie ten klub wybrał sobie jako następny przystanek kariery.

Lewandowski, który w sierpniu skończy 34 lata, ostatnie tygodnie spędzał na urlopie, a niemal każdy kolejny dzień przynosił nowe spekulacje dotyczące jego przyszłości. Pytanie brzmiało, czy Barcelonie uda się skruszyć monachijski mur i przekonać działaczy Bayernu do transferu właśnie przed wtorkiem 12 lipca, kiedy Polak zobowiązany był do stawienia się w dotychczasowym klubie.

To się nie udało, ale - jak twierdzą niemieckie media - otoczenie Lewandowskiego w kwestii transferu pozostaje spokojne i niewykluczone, że do finalizacji rozmów dojdzie jeszcze w bieżącym tygodniu. Oznaczałoby to, że napastnik nie wziąłby udziału w oficjalnej prezentacji drużyny, którą zaplanowano na sobotę 16 lipca.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski jest w trudnej sytuacji

Według hiszpańskiego dziennikarza Gerarda Romero kolejny krok został już podjęty. Jak informuje, w poniedziałek Katalończycy złożyli ostateczną ofertę i są przekonani, że Bayern w końcu ją zaakceptuje. Na razie nikt inny z Hiszpanii nie potwierdził jednak tej informacji, co więcej zaprzeczył jej niemiecki dziennikarz "Bilda" Christian Falk.

Ostatnia oferta Barcelony za Polaka, o której mówił sam prezydent Joan Laporta, miała opiewać na 45 milionów euro (wraz z bonusami). Według medialnych doniesień Bayern oczekuje 50-60 milionów.