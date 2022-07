Kataloński "Sport": Lewandowski w tajemnicy wije sobie gniazdko w Barcelonie

01.06 | Reprezentacja Polski trenowała na stadionie Śląska we Wrocławiu przed meczem z Walią w Lidze Narodów.

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Reprezentacja Walii trenowała we Wrocławiu

Reprezentacja Walii trenowała we Wrocławiu

06.06 | Tymoteusz Puchacz był krytykowany za dośrodkowania po meczu Polska - Walia. Na konferencji prasowej powiedział, co o tym myśli.

07.06.22 | Trener reprezentacji Polski w piłce nożnej Czesław Michniewicz zapowiedział, że jego drużyna w środowym, wyjazdowym meczu z Belgią w Lidze Narodów nie zamierza tylko się bronić. - Liczymy, że jak będziemy wywierać presję na przeciwnika, to wtedy błędy się pojawią - zapowiedział selekcjoner.

Krychowiak: na dzisiaj muszę wrócić do Rosji

Krychowiak: na dzisiaj muszę wrócić do Rosji

Z dość niewygodnym pytaniem musiał zmierzyć po wygranym aż 6:1 meczu z Polską piłkarz gospodarzy Eden Hazard. Jeden z dziennikarzy poprosił go, aby ocenił szansę Biało-Czerwonych w najbliższym spotkaniu z Holandią. Przypomnijmy, Belgowie przegrali kilka dni temu z tą reprezentacją aż 1:4.

09.06 | Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN mówił o podróży Polaków z Brukseli do Rotterdamu.

Kwiatkowski o podróży Polaków do Rotterdamu

Kwiatkowski o podróży Polaków do Rotterdamu

13.06 | Czesław Michniewicz powiedział na konferencji prasowej Wojciechowi Szczęsnemu, że może być spokojny o wyjazd na mistrzostwa świata do Kataru.

Michniewicz do Szczęsnego o kadrze na MŚ: Wojtek, ty jedziesz

Michniewicz do Szczęsnego o kadrze na MŚ: Wojtek, ty jedziesz

"Lewandowski jest culé od kwietnia" - informuje wprost w tytule "Sport" w niedzielę w internetowym wydaniu. Można to rozumieć, że Lewandowski już od tego czasu czuje się piłkarzem Barcelony, bo wspomniane "culé" to nic innego jak określenie gracza katalońskiego klubu lub jej kibica.

Dziennik, piórem Tomasa Andreu, przedstawia kulisy transferu - nie od strony sportowej, lecz prywatnej, rodzinnej.

Lewandowski bez "9"? Hiszpanie podali numer, z jakim ma grać w Barcelonie Dziennikarze... czytaj dalej » Według Andreu wielka operacja logistyczna pod tytułem "Lewandowscy przeprowadzają się z Monachium do Barcelony" rozpoczęła się już wiele tygodni temu.

"Uruchomili kontakty i firmy"

"Od końca kwietnia Lewandowski i jego żona uruchomili różne kontakty i firmy do zorganizowania i ułatwienia im aklimatyzacji w Barcelonie" - czytamy.

Priorytetami wysłanników Lewandowskich ma być rezydencja i placówki edukacyjne (starsza córka Klara ma pięć lat, młodsza Laura - dwa). Wszystko, jak podaje "Sport", odbywa się w "wielkiej dyskrecji" w celu uniknięcia dodatkowych napięć na linii Lewandowski - Bayern.

W sprawie samego transferu cisza.

Już w sobotę "Sport", a wraz z nim "Mundo Deportivo" przypominały, że złożona na początku lipca przez hiszpańskich działaczy sportowych propozycja zakupu polskiego napastnika za około 40 mln euro nie spotkała się z pozytywną odpowiedzią monachijskiego klubu.

"Sport" zauważa, że zdecydowanie większa komunikacja pomiędzy oboma klubami występuje w przypadku "możliwego" transferu 16-letniego juniora Barcelony Adama Aznou do Bayernu. Dziennik zwraca uwagę, że w sytuacji wyhamowania negocjacji w sprawie transferu Lewandowskiego mało prawdopodobnym staje się opcja wyjazdu polskiego napastnika na zgrupowanie Dumy Katalonii do USA w przyszłym tygodniu.

Bayern czeka na Lewandowskiego

Tymczasem w piątek piłkarze Bayernu Monachium rozpoczęli treningi przed kolejnym sezonem. Wśród nich był pozyskany z Liverpoolu Senegalczyk Sadio Mane. Kilka gwiazd, w tym Lewandowski, jest spodziewanych na pierwszych zajęciach we wtorek.

Jak podała agencja DPA, brak Lewandowskiego byłby możliwy tylko w przypadku "zaskakująco szybkiego" porozumienia Bayernu z Barceloną w sprawie transferu wybranego dwukrotnie Piłkarzem Roku FIFA Polaka, ale tego w Monachium raczej nikt nie zakłada.

- Jeśli chodzi o Roberta, to nic się zmieniło. Ma kontrakt do 2023 roku. Z radością zobaczymy go na pierwszym treningu w lipcu - podkreślał pod koniec czerwca prezes Bawarczyków Oliver Kahn, potwierdzając po raz kolejny, że "nie ma tematu odejścia Lewandowskiego".