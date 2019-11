Kosmiczne liczby Lewandowskiego. "Genialny"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Lewandowski zdobył bramkę dla Bayernu w wygranym 2:0 meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów.



"On strzelił gola w każdym meczu Ligi Mistrzów i w każdym meczu Bundesligi tego sezonu. A mamy już listopad. Absurdalne liczby" - zauważył Lineker, kiedyś wybitny napastnik, dziś wzięty komentator boiskowych wydarzeń.



Robert Lewandowski has scored in every Champions League game and every Bundesliga game this season. It’s November. Ridiculous stat. — Gary Lineker (@GaryLineker) November 6, 2019









Na problemy Lewandowski. Bayern awansował w Lidze Mistrzów Hans-Dieter Flick... czytaj dalej » Absurdalne, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Bo Lewandowski trafiał we wszystkich 10 spotkaniach niemieckiej ekstraklasy - zdobył 14 goli. Także we wszystkich czterech występach Ligi Mistrzów - ma sześć bramek.



W sumie dla Bayernu uzbierał w tym sezonie 21 bramek w 17 meczach we wszystkich rozgrywkach. Jest niesamowity. "Genialny" - dodał od siebie Lineker.

Trzy gole za Benzemą

Od środy Lewandowski legitymuje się 59 trafieniami w Lidze Mistrzów. Brakuje mu trzech, by doścignąć czwartego w klasyfikacji wszech czasów Francuza Karima Benzemę, który w środę strzelił dwa gole w meczu z Galatasaray.



W fazie grupowej LM lepiej od Polaka poczyna sobie tylko Norweg Erling Braut Haaland z FC Salzburg - ma siedem bramek.



RL9 w środę cieszył się podwójnie. Zaraz po trafieniu do bramki Olympiakosu zabrał piłkę, schował ją pod koszulkę i włożył kciuk do ust. Nikt nie miał wątpliwości: rodzina Lewandowskich niedługo się powiększy. Piłkarz i jego żona Anna mają już dwuletnią Klarę.