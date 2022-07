Lewandowski wspomina propozycję z Barcelony. "Nie zastanawiałem się długo"

Na razie jeszcze bez podpisu pod kontraktem, za to już w klubowych barwach. Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelona. Mówi o początku nowego rozdziału, który jednak rozpoczyna się nie w Hiszpanii, a na Florydzie. Barcelona w Miami przygotowuje się do sezonu. To tam doszło do pierwsze spotkania Lewego z nowymi kolegami.

Sprawa przeprowadzki Lewandowskiego z Monachium do Barcelony była tematem numer jeden w polskich, niemieckich i hiszpańskich mediach piłkarskich przez długie miesiące. W końcu, w miniony weekend nastąpił przełom. Kluby doszły do porozumienia, a Polak zostawił starych kolegów i ruszył do Miami, gdzie dołączył do nowego klubu.

Już na Florydzie rozpoczął treningi z Dumą Katalonii, podpisał kontrakt i został oficjalnie zaprezentowany w nowych barwach. Transferowe szaleństwo dobiegło końca. Teraz czas na obowiązki. Na razie więcej jest tych medialnych, bo Barcelona dopiero szykuje się do nowych rozgrywek.

Oglądasz Wideo: SNTV Lewandowski na treningu FC Barcelony przed sparingiem z Realem Madryt

Lewandowski: odpowiedni czas dla mnie i dla klubu

Kluczowa dostawa w sklepie Barcelony. Znów można kupować koszulki Lewandowskiego Kibice Barcelony... czytaj dalej » I tak w piątek Lewandowski zasiadł przed kamerą klubowej telewizji i udzielił pierwszego ekskluzywnego wywiadu.

- Po tylu latach w Bayernie nie było dla mnie łatwym zmienić klub. Ale zawsze marzyłem o tym, żeby zagrać w lidze hiszpańskiej. Znam kilku zawodników Barcelony prywatnie, mimo że nie występowaliśmy dotąd razem. Z Pierrem-Emerickiem Aubameyangiem grałem w Borussii Dortmund, dlatego wydaje mi się, że adaptacja nie będzie dużym problemem. Najlepszą drogą, by to zrobić, jest pokazanie moich umiejętności na boisku - powiedział niespełna 34-letni napastnik, który z FC Barcelona związał się umową na cztery sezony.

Kapitan reprezentacji Polski wrócił też do chwil, kiedy tak naprawdę ważyły się losy jego przyszłości.

- Kiedy dostałem pierwszą informację, że Barcelona chce podpisać ze mną kontrakt, wydało mi się to interesujące i byłem szczęśliwy. Z Bayernem wygrałem wszystko, jestem wdzięczny moim kolegom, ale chciałem zrobić kolejny krok w karierze, otworzyć nowy rozdział. Rozmawiałem z przedstawicielami Barcelony, widziałem, że bardzo mnie chcą, co było dla mnie znakiem. Pomyślałem: OK, jestem gotowy do zmiany. Nie ma znaczenia, że klub miał gorszy sezon, teraz robi wszystko, by wrócić na szczyt. Nie zastanawiałem się nad transferem długo. To był odpowiedni czas i dla mnie, i dla klubu - podkreślił.

Jak dodał, już po pierwszej rozmowie z trenerem Xavim doskonale zrozumiał jego wizję i plan na drużynę. Stwierdził, że bardzo go to cieszy, bo pamięta, jak dobrym piłkarzem był Hiszpan.

Lewandowski wciąż czeka na pierwszy, na razie nieoficjalny, występ w Barcelonie. Prawdopodobnie będzie to towarzyskie starcie z Realem Madryt w Las Vegas. Mecz zaplanowano na niedzielę o godzinę 5 rano czasu polskiego.