Zaskakujące wyznanie Lewandowskiego. "Przez rok nie mogłem ćwiczyć rzutów wolnych"

Lewandowski wszedł na wysokie obroty od samego początku nowego sezonu Bundesligi. Po dwóch meczach kapitan reprezentacji Polski ma na koncie pięć goli. W sobotę strzelił hat-tricka w meczu z Schalke Gelsenkirchen, a Bayern Monachium wygrał 3:0. Jedną z bramek "Lewy" zdobył bezpośrednio z rzutu wolnego i jak przyznał po meczu może do stałych fragmentów gry podchodzić już bez skrępowania. Wcześniej nie mógł sobie na to pozwolić.

Karny i dwa gole klasy światowej Lewandowskiego. "Ten rzut wolny można oprawić w ramkę" Hat-trick Roberta... czytaj dalej » - Półtora roku temu miałem problem z więzadłem rzepki, przez rok nie mogłem ćwiczyć strzałów z rzutów wolnych - zdradził Lewandowski cytowany przez portal tz.de. 31-latek wbił już 16 goli Schalke w Bundeslidze, licząc występy w Borussii Dortmund i Bayernie.

Nowa umowa na 95 proc.

- Chcę zdobywać bramki bez względu na to, z kim gramy. Moje gole i podania pomagają drużynie. Bundesliga nie jest łatwą ligą. Trzeba zawsze być w gotowości. Możesz sam rozstrzygnąć wynik meczu, ale o tytule rozstrzyga cała drużyna - podkreślił.

W Niemczech od dłuższego czasu wiele mówi się o nowym kontrakcie Polaka z Bayernem. Temat wrócił także po spotkaniu z Schalke. Lewandowski stwierdził na antenie telewizji Sky, że "nie wszystko jest jeszcze w pełni dogadane", ale zaznaczył, że porozumienie osiągnięto w "95 proc.".

- Myślę, że jesteśmy na właściwej drodze, dużo może się wyjaśnić w ciągu najbliższych kilku dni - stwierdził.

Przyćmił debiut Coutinho

Niemieckie media po meczu z Schalke zgodnie zauważyły, że polski napastnik przyćmił swoim występem debiut wypożyczonego z FC Barcelona Philippe'a Coutinho. Brazylijski pomocnik pojawił się na murawie w 57. minucie, zastępując Thomasa Muellera. Wiele pochwał dla Lewandowskiego miał po meczu trener monachijskiej drużyny Niko Kovac.

- Jego występ był rewelacyjny. Od tego jest, właśnie takie rzeczy potrafi robić. Nie wiem, od jakiego czasu jest w Niemczech, ale w ciągu ostatnich pięciu, sześciu czy siedmiu lat udowodnił, że jest najlepszym napastnikiem Bundesligi



#Kovac: "His efficiency and composure in front of goal is one of a kind! I hope @lewy_official will continue this form in the coming months and weeks.



- Jego efektywność i dokładność są wyjątkowe. Cieszymy się, że go mamy. Mam nadzieję, że będzie dalej prezentować taką formę w najbliższych dniach i miesiącach - stwierdził chorwacki trener.

W przyszłą sobotę Bayern podejmuje na swoim ternie FSV Mainz w trzeciej kolejce. Następnie Lewandowskiego czekają mecze z reprezentacją Polski, która w eliminacjach mistrzostw Europy 2020 zmierzy się z na wyjeździe ze Słowenią 6 września, a trzy dni temu zagra u siebie z Austrią.